Экологи выступили против режима Лукашенко 2 22.10.2021, 10:16

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Официальный Минск могут решить прав и привилегий по Орхусской конвенции.

На седьмой встрече сторон Орхусской конвенции 21 октября в Женеве было принято решение о признании ликвидации общественного объединения «Экодом» в Беларуси случаем преследования и притеснения НГО, сообщается на сайте организации.

На протяжении многих лет организация занималась продвижением Орхусской конвенции в Беларуси, а также была автором сообщений в комитет по ее соблюдению, в том числе касающихся давления на экоактивистов.

Как отмечает «Экодом», решение не только признает ликвидацию организации нарушением конвенции, но и предусматривает приостановление для Беларуси прав и привилегий по конвенции, если страна не сделает шаги для восстановления регистрации «Экодома» до 1 декабря 2021 года. Приостановление вступит в силу 1 февраля 2022 года.

«На протяжении всей встречи участники пытались найти компромисс для разрешения данного вопроса, однако безуспешно. Это первый случай в истории конвенции, когда все попытки достигнуть консенсуса были исчерпаны и стороны вынуждены были прибегнуть к принятию решения голосованием», — говорится в сообщении.

Решение поддержали 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, Грузия, Исландия, Норвегия, Сербия, Швейцария, Черногория. Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Молдова воздержалась.

Таким образом, 34 из 39 государств поддержали данное решение и призвали Беларусь отменить ликвидацию ОО «Экодом».

Это первый случай в истории конвенции, когда одного из коммуникантов комитета по ее соблюдению ликвидировали. Орхусской конвенции в этом году исполнилось 20 лет.

«Принятие решения по Беларуси с важными выводами и рекомендациями действительно показывает приверженность духу экологической демократии. И это безусловно важно как для отдельных людей и организаций, так и для продвижения принципов самой конвенции. Так мы признаем, что судьба лиц, реализующих экологические права, является крайне значимой и конвенция способствует их защите», — сказала директор «Экодома» Марина Дубина в заключительном слове.

Орхусская конвенция — конвенция Европейской экономической комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Цель конвенции — поддержка защиты прав человека на благоприятную окружающую среду для его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция для Беларуси вступила в силу 30 октября 2001 года.

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