Стало известно, кому Алексей Навальный посвятил премию Сахарова 2 22.10.2021, 10:23

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Алексей Навальный

Российский оппозиционер поблагодарил Европарламент за награду.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в заключении по политическим мотивам, узнал о присуждении ему премии Сахарова во время встречи со своим адвокатом. "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше".

Навальный заявил, что хочет посвятить свою премию борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах": от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - отметил оппозиционер.

Алексей Навальный выразил благодарность евродепутатам за выдвижение на премию, а также самому Европарламенту.

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