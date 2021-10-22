«Я была на Площади еще в 2006-м»: как белоруски Сицилии продолжают борьбу за свободу 22.10.2021, 10:30

Акции поддержал даже мэр города Таормина.

Белоруски Татьяна и Лизавета, которые переехали на Сицилию, но не теряют связь с родиной, рассказали «Салідарнасці», как наша диаспора на острове проявляет солидарность с соотечественниками, почему не стоит опускать руки, и в чем видят свет в конце тоннеля.

Татьяна вышла замуж и переехала на Сицилию в 2018-м. Летом прошлого года она начала искать «своих» на острове, чтобы делиться новостями и помогать репрессированным землякам.

– Большинство девочек живут не в Палермо, как мы с мужем, а в Мессине. О том, что белоруски в Италии начали объединяться в группы, первым узнал супруг и сказал мне: «Смотри, твои собираются!»

Поначалу сицилийские белоруски выражали эмоции в соцсетях, обсуждая происходящее на родине. А потом решили поддержать сторонников перемен не только словом, но и делом.

– На моей первой акции солидарности собрались не только белорусы, нас пришли поддержать и итальянцы в красно-белых одеждах. Прохожие живо интересовались, что происходит. Расспрашивали, где можно узнать больше информации, как помочь ее распространить.

Это была первая спонтанная акция. Следующий раз белоруски собрались на любимом курорте Черчилля в Таормине.

– Там нас было уже больше, приехали девочки со всего острова, пришли итальянцы, украинцы, россияне – помогло сарафанное радио. Мы хорошенько подготовились: вышли с флагами, белыми и красными цветами, транспарантами. Нарисовали карту Беларуси, распечатали фото пострадавших. Пели «Купалінку», «Муры», местный парень перевел куплет на итальянский язык.

Приехал даже мэр Таормины. Поначалу наблюдал за нами, потом произнес слова поддержки. После глава города написал о нашей акции на своей страничке в инстаграме. Журналисты сняли репортаж для местного телевидения.

Дату акции в Таормине выбрали не случайно. В эти дни там проходил книжный фестиваль Taobuk, на котором вручали премию Светлане Алексиевич.

– К сожалению, встретиться нам не удалось, но мы, как истинные внуки партизан, нашли, где остановилась Светлана Александровна и передали ей букет...

Следующей идеей стал тур солидарности с белорусами по разным городам Сицилии, но с ним пришлось повременить из-за ковида и локдауна. Хотя мини-акции в своих городах белоруски все равно проводили.

– Некоторые не понимали: «Зачем вам это надо? Что мы изменим? Сидите тихо, без нас разберутся...», – Татьяна не скрывает, что с такими даже не спорили, не теряли время. – Уже год как мы общаемся, и за это время лишь пара человек ушло из группы, ничего не объясняя, по-английски. А мы продолжаем рассказывать о ситуации в Беларуси максимальному количеству людей.

Помимо акций солидарности женщины пообщались с мэром Палермо.

– Речь шла о помощи репрессированным белорусам. На прощание спели мэру «Купалінку» (у одной из наших девочек очень красивый голос, она пела на родине в хоре), подарили рушник, конфеты с изображениями белорусских областных центров. А бело-красно-белый флаг неделю висел на здании мэрии в знак солидарности с пострадавшими в Беларуси.

«Мы договорились о помощи студентам»

– У заместителя руководителя сицилийского парламента нас встретили радушно, пирожными с печеньем, – улыбается Татьяна. – Мы договорились о помощи пострадавшим белорусским студентам. Пока желающих переехать и учиться на Сицилии не нашлось. Многие, кто вынужден уехать из Беларуси, хотят находиться поближе к родине, поэтому чаще выбирают для учебы Варшаву или Вильнюс. Но, возможно, желающие еще появятся.

Помимо решения насущных вопросов, парламентарий подарил белорускам книги, те в ответ вручили ему БЧБ-флаг. Депутат вынес его на балкон парламента и размахивал знаменем в знак солидарности.

Вскоре белоруски узнали из новостей, что за поддержку протестующих студентов арестовали преподавательницу итальянского языка Наталью Дулину. В диаспоре есть ее ученица.

Татьяна рассказывает, что им удалось донести информацию до министра иностранных дел Италии, тот связался с посольством Италии в Беларуси. Представители посольства присутствовали на суде, предлагали преподавательнице помощь адвоката.

– Нас поддерживают не только представители местной власти, но и обычные итальянцы. Очень сильно переживают за Беларусь наши мужья. Мой супруг возил меня на акцию в Таормину за 250 километров, с флагами и цветами, и бежал к месту встречи даже быстрее меня. Стоял рядом и тоже скандировал: «Жыве Беларусь!».

Так получилось, что в нашей группе только женщины, зато разных возрастов и профессий. Есть женщина, которая живет на Сицилии больше 20 лет, среди нас всех она самая собранная и активная.

«Итальянцы не понимают, почему у белорусов не получилось отстоять свой выбор»

– Я не боюсь говорить правду, не скрываюсь и не скрываю свое лицо. Пусть страна знает своих героев, – улыбается Татьяна. – Активно распространяю информацию о наших мероприятиях в соцсетях, высказываю свою позицию, и негативных отзывов практически нет. Была лишь одна дама, которая написала мне: мол, что за чушь вы несете, никаких пострадавших нет и не было, у меня там родные живут... Я посмотрела ее страничку, поняла, что она из России, и написала: «Знаете, не верите – приходите на наши акции, мы вам расскажем и покажем фото тех, кто, как вы говорите, совсем не пострадал». У девочек из группы есть реальные истории боли и отчаяния.

Даже сейчас итальянцы не понимают, почему у белорусов не получилось отстоять свой выбор.

– Они, если бы организовывали акцию протеста, вели бы себя по-другому, более агрессивно. Им сложно понять, почему белорусы так не делали. Пропаганда все время талдычит: «Хотите как в Украине, как в Европе?! Посмотрите, как там их водометами разгоняют». Да, и разгоняют порой, но только тех, кто крушит все на своем пути. В Европе не стреляют и не бросают гранаты в безоружных людей, стоящих на лавочке в носочках, предварительно снявших обувь, чтобы не испачкать скамейку.

То, что происходило после выборов в Беларуси, — сложно объяснить горячим сицилийцам. Они не могут поверить в наш мирный протест, не могут понять его смысл, потому что привыкли все в своей жизни решать по-другому.

«Я была на Площади еще в 2006-м»

Лизавета вышла замуж за сицилийца и переселилась на остров совсем недавно:

– Это был запланированный переезд, не по политическим мотивам. Я должна была уехать из Минска еще в августе 2020-го, но, видя, что происходит в Беларуси, решила остаться, – собеседница «Салiдарнасцi» очень рада тому, что своими глазами видела происходящее и воодушевление людей. – Может возникнуть впечатление, что Сицилия – маленький остров. На самом деле он большой. Население 5 миллионов человек, как половина Беларуси.

Когда приехала сюда, у меня уже были контакты активистов белорусской диаспоры, я довольно быстро присоединилась к нашей группе в Мессине.

Мы собирались на акции, старались поддержать тех, кто остался на Родине – передать наше чувство солидарности, все то, что мы переживали здесь, наблюдая за происходящим ужасом.

Самые тяжелые моменты – когда разгоняли марши, когда произошло убийство Романа Бондаренко. Ужасно было смотреть на все это, понимая, что ничего не можешь сделать. Тем не менее, проводя акции солидарности с пострадавшими, мы чувствовали, что вместе с Беларусью. И были удивлены, как на самом деле нас много.

Я никогда не была в стороне от политики. Была на Площади еще в 2006-м. Беларусь — это часть меня, часть моей идентичности. Думаю, что летом 2020-го многие соотечественники почувствовали то же самое.

«Объясняю, как живут люди в стране, где закрыли более 250 общественных организаций»

В Италию много лет приезжали дети из Беларуси по чернобыльским программам.

– Даже в небольшом городке, где я живу, совершенно неожиданно встретила семью, которая многие годы принимала ребенка из Беларуси, – продолжает рассказ Лизавета. – Это лишь на первый взгляд кажется, что мы далеко, но на самом деле – тоже близко.

В конце 2020-го активистки диаспоры решили душевно поздравить белорусов с Рождеством и Новым годом.

– Мы собрались возле главного собора Мессины и записали небольшое видео со словами поддержки и встречаемся довольно регулярно. Но главное, чем занимаемся, это не акции, а информирование.

Итальянские медиа концентрируются на своих проблемах, связанных, в первую очередь, с коронавирусом и вакцинацией. И мы видим нашу задачу в том, чтобы постоянно говорить о происходящем в Беларуси: объяснять, как живут люди в стране, где закрыли более 250 общественных организаций. Некоторым итальянцам даже сложно понять, как такое может произойти.

Моя миссия – донести людям то, что происходит в Беларуси день за днем. Ведь ничего не закончилось. Важно давать понять: то, что эта тема пропала из местных новостей, не значит, что пытки в тюрьмах остановились.

«На Сицилии тебя не считают преступником изначально»

– Самое важное – донести до людей те проблемы, с которыми сталкивается в Беларуси гражданское общество, – Лизавета объясняет, почему это работает. – Итальянцы, в частности, сицилийцы очень часто вступают в разные независимые организации. Это им близко, они это понимают. Мы идем на контакт со всеми, кому интересна тема Беларуси, ценности, за которые мы боремся.

Италия – демократическое государство. Поэтому, когда хочешь организовать акцию, об этом просто уведомляешь соответствующие органы власти. И все – проблем нет. На Сицилии тебя не считают преступником изначально. Здесь люди живут свободно, у них другая ментальность.

Очень жаль, что в Беларуси многие стали еще более запуганными и несвободными. Именно это мы и хотим изменить. Важно, чтобы эта свобода появилась и у нас на родине.

Первые месяцы на Сицилии мне было очень сложно психологически привыкнуть, что я могу спокойно пройти по улице, могу не отворачиваться от полицейских, потому что не знаешь, чего от них ожидать. В те моменты возникало подобие панических атак.

В Беларуси привыкаешь к такому раскладу, и живешь, будто срастаясь с этой несвободой. Но когда попадаешь в свободное общество, понимаешь, насколько это было сложно и тяжело именно в каждодневной жизни.

Видя группу, одетую в бело-красные цвета, с флагами и плакатами, сицилийцы интересуются, что это значит. И это очень сильно заряжает белорусок психологически.

– В мае мы собирались в Палермо, когда белорусские диаспоры по всему миру проводили акции солидарности. Тогда как раз сняли много ковидных ограничений, улицы заполнились людьми, к нам подходили, поддерживали, говорили теплые слова.

Но большее значение, на мой взгляд, имеет то, что мы делаем каждый день, когда в подробностях рассказываем про сегодняшнюю жизнь в Беларуси. Я смотрю на это с точки зрения стратегии: даже простой репост в фейсбуке тоже имеет значение.

Лизавета понимает, что многие белорусы приуныли. Но важно не опускать руки.

– По образованию я историк, изучала историю Восточной Европы, долго занималась новейшей историей Беларуси. Режим, который сейчас находится у власти в нашей стране – архаичный, он никуда не ведет. История всегда возвращает развитие на продуктивный уровень.

Возможно, в ближайшие месяцы не произойдет смены власти, а возможно, что-то случится. Мы этого не знаем. Но у нас есть цель, и каждый может внести свой вклад на пути к ней.

Отчаиваться нельзя, я не верю в темные прогнозы. Чрезмерного оптимизма тоже нет, я понимаю, что даже если к власти придут демократические силы, нам будет тяжело удержать свободу и остаться теми, кто мы есть сейчас. Нужно понимать, что нас ждет. Это длинная дорога, но мы в силах ее пройти. Мы очень сильные, хоть возможно, сейчас это и не осознаем.

Некоторые считают, что Беларусь всегда была под кем-то… Мол, белорусы, не заточены под самостоятельность. Лизавета называет такие посылы манипуляцией:

– Если мы посмотрим на историю современных наций, то увидим, что они возникли 150-200 лет назад. До этого не было полноценного понимания идентичности ни у одной нации. Белорусы есть и никуда не денутся. Еще сто лет назад, после Февральской революции, во времена объявления БНР был похожий подъем.

Вспоминаю, когда в архивах читала документы 1917 года, когда белорусы собирались на съезды, находили друг друга и со схожим воодушевлением говорили о Беларуси. Хоть в то время Беларуси, как государства, еще не существовало. Но наши предки уже 100 лет назад понимали, что и как они хотят сделать.

И Беларусь возродилась. Она выжила в XX веке, который был очень тяжелым. Выжила под оболочкой СССР, а после 1991-го года получила независимость, мы снова выживали. Мы как птица Феникс – каждый раз возрождаемся.

Режимы, диктаторы – это все пройдет. А мы останемся и уже никуда не денемся ни при каких обстоятельствах. И то, что за последний год белорусы в диаспорах настолько объединились и проявили такую солидарность, — это тоже говорит о многом.

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