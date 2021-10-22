Медицина в состоянии коллапса: Гомельскую область накрыло четвертой волной коронавируса 6 22.10.2021, 10:28

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Чиновники не в состоянии скрывать шокирующие факты.

Очередная волна пандемии COVID-19 породила новые вопросы о готовности больниц противостоять постоянному наплыву новых пациентов. Чиновники на словах убеждают население, что ситуация под контролем, однако сухие цифры, лишенные эмоций, говорят о том, что медицина находится в состоянии коллапса, сообщает «Флагшток».

Об имеющихся изъянах в материально-технической базе больниц обмолвился председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей по итогам совещания у Александра Лукашенко.

«Мы ставим вопрос дальнейшей модернизации технической базы наших больниц. В первую очередь это строительство газификаторов. Например, разработана документация и планируется провести работы в больнице скорой медицинской помощи в Гомеле, в областной инфекционной больнице, в Мозыре», — сообщил Геннадий Соловей.

Напомним, что в прошлом году в разгар второй волны пандемии местные власти вместо того, чтобы вкладывать средства в столь необходимое сегодня медицинское оборудование, начали строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи. В итоге начатая и незавершенная стройка не только испортила внешний вид города, но и косвенно поставила под угрозу жизнь и здоровье гомельчан в это непростое время.

Нехватка оборудования не единичное явление. Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук сообщил, что в Гомельской городской клинической больнице № 2 начаты работы по установке компьютерного томографа, которые планируют завершить ближайшей зимой.

Чиновники рапортуют о том, что количество кислородных точек в области было увеличено с 1015 до 3220. Однако этого недостаточно, и поэтому создание новых точек до сих пор продолжается.

Возросшая нагрузка на систему здравоохранения требует дополнительных бюджетных затрат. В Гомеле в начале сентября депутаты приняли решение увеличить бюджетные расходы на здравоохранение на 20%.

Однако бюджетных средств хватает не всем. Например, для Лельчицкой центральной районной больницы концентратор кислорода приобретали за счет средств, собранных профсоюзом работников АПК. О том насколько острой была проблема говорит тот факт, что в первый же день к аппарату подключили двух пациентов. Купив оборудование для Лельчиц, в профсоюзе решили закупить аналогичное оборудование в Калинковичи и Хойники.

Чиновники сообщают о том, что в работе в условиях COVID-инфекции задействованы 11,7 тыс. медработников. Таким образом, в борьбе против COVID-19 сегодня задействована примерно половина медицинского персонала. При этом напомним, что по итогам прошлого года количество медработников в Гомельской области сократилось почти на 2 тысячи человек.

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