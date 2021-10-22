Буря в пустыне: как Полесье зарастает барханами 3 22.10.2021, 10:40

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Что происходит с климатом в регионе?

Это Столинский район, недалеко от границы с Житковичским: небольшие барханы и песчаная буря. Верблюдов пока не видели, но тоже скоро заведутся. В последние лет десять-пятнадцать это красивое зрелище становится все более обычным для нашей страны. Страдает в том числе Полесье, которое когда-то славилось болотами и плодородными (если осушить) торфяниками. На снимках как раз эти самые благодатные торфяники — то, во что мы их превратили, пишет onliner.by.

Когда поля убраны и распаханы, наступает сезон пылевых бурь. Ветер на десятки километров гоняет мелкие частицы грунта и органики, формируя новый ландшафт, заметая дороги.

Для припятского Полесья, которое всю жизнь считалось болотным регионом и аккумулятором воды, такое явление было бы крайне необычным еще 15 лет назад. Теперь все в порядке вещей, привыкли.

В нашем цикле «Белорусская пустыня» мы уже подробно рассказывали о механике этого явления, его причинах и последствиях. В результате многолетней мелиорации, проходившей мощными волнами (с не менее мощными и долгими паузами, когда разрушалось сделанное), уровень водоемов и грунтовых вод серьезно снизился. Но на месте осушенных болот долгое время удавалось получать хорошие урожаи, кормить себя и другие советские республики.

Считается, что торфяной слой в нормальных болотных условиях увеличивается на миллиметр-полтора в год. То, что нарастало веками, мы потратили на еду лет за двадцать или меньше.

— Болото расчистили, поля засадили кукурузой, картошкой, свеклой. Все было ровное на много километров, соседний поселок виден, — рассказывали, как все происходило, бывшие обитатели белорусских болот. — А потом земля там очень быстро высохла. И такие бури песчаные начались!

Так выглядит бывший торф.

Оказалось, что плодородный слой, которым мы так гордились, почему-то не восстанавливается за счет севооборота. С этой пылью сделать уже ничего невозможно. Даже при наличии осадков — они просто проходят, не задерживаясь, сквозь мелкую пыль, лишь на время превращая ее в жидкую грязь. Кстати, с осадками тоже не все просто: в прошлые годы мы пережили несколько серьезных засух.

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