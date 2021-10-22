Кремль собирается послать беларусские власти «на карантин» 1 22.10.2021, 11:23

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Фото: ТАСС

Режим Лукашенко ведет себя с изяществом слона в магазине мейсенского фарфора.

Вчера Песков сказал, что формат запланированного на 4 ноября высшего совета «союзного государства» будет зависеть от эпидемиологический обстановки. То есть, даже единственный союзник собирается опять послать беларусские власти на карантин. Вот, учитывая сомнительность прочих внешнеполитических достижений, им только нового online с Путиным и не хватало, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Невозможно же с настоящей душевностью и убедительностью рассказать про все нанесенные тебе геополитические травмы через бездушный экран телевизора. Одно только перечисление этих травм требует многочасового обстоятельного личного разговора. И ради этого разговора можно даже изобразить конституционный энтузиазм.

Потому что геополитический урон с беларусскими властями случается даже там, где его вообще не ждали. Вон вчера беларусским властям пригрозили исключением даже из конвенции ООН, которая регулирует экологию. А ведь экологические конвенции, особенно в ООН, отличаются большой морально-политической гибкостью. И надо приложить значительные усилия, чтобы тебя захотели исключить из этих конвенций по политическим соображениям.

Но, во внешней политике беларусские власти ведут себя с изяществом слона в магазине мейсенского фарфора. И, примерно с такими же последствиями, умудряясь разнести вдребезги, даже то, что в принципе невозможно разбить.

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