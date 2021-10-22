РФ возвращает НАТО ее старую миссию 1 Александр Хара

22.10.2021, 11:54

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Александр Хара

Москва и Альянс обменялись ударами.

Североатлантический Альянс и Россия обменялись ударами… пока что дипломатическими. В ответ на отмену аккредитации восьми сотрудникам постоянного представительства РФ при НАТО, а также уменьшение общего количества дипмиссии до десяти человек в Москве решили приостановить деятельность постпредства и военной миссии связи НАТО, а также прекратить деятельность Информационного бюро Альянса в Москве. В стиле лучших образцов советского агитпропа в ухудшении отношений на Смоленской площади обвинили Альянс, который «в равноправном диалоге и общей работе по деэскалации военно-политического напряжения не заинтересован»; его линия в отношении РФ «становится все более агрессивной». Ну и вдобавок российская угроза «раздувается, в том числе ради укрепления внутреннего единства Альянса, создания видимости его востребованности в современных геополитических условиях».

Впрочем, очевидно, что российских «дипломатов» удалили не за их слишком назойливый интерес к лучшим практикам Альянса во внедрении демократического гражданского контроля и гендерного равенства. В отчете Европейской службы внешних дел три года назад говорилось, что Брюссель прямо кишит китайскими и российскими шпионами, которых насчитали 250 и 200 соответственно. Так зачем в условиях снижения градуса отношений с Москвой до уровня холодной войны держать в сердце Европы типажей, чей менталитет не изменился со времен, описанных в «Аквариуме» Виктора Суворова? «Петровы и Башировы» под дипломатическим прикрытием слишком свободно чувствуют себя в странах готических шпилей, а их невыездные побратимы слишком дерзко и опасно ведут себя в воздухе и на море. Так, с 2013-го по 2021 год произошло 2900 инцидентов между самолетами и кораблями Российской Федерации и стран — членов Альянса. При этом за три последних года таких случаев стало больше на две трети. Лишь в этом году мы могли собственными глазами наблюдать провокационные и крайне опасные действия россиян по отношению к нидерландскому фрегату HNLMS Evertsen, а также к британскому HMS Defender, который реализовывал свое право на мирный проход по украинским территориальным водам возле Севастополя. Нормой cтали широкомасштабные учения с плохо скрытым наступательным характером, игнорирующие положения Венского документа, некогда подписанного с целью «реализации мер доверия и безопасности в регионе» ОБСЕ.

Сложно понять присущее Западному миру стремление продолжать диалог любой ценой. Так почему именно Российская Федерация сейчас, а не НАТО в 2014 году свернула формальные каналы политических коммуникаций? Сразу после попытки аннексировать украинский Крым Альянс «принял решение о прекращении какого-либо практического гражданского и военного сотрудничества между НАТО и Россией». Впрочем, оставалась возможность вести в Совете НАТО—Россия на уровне послов и выше политический диалог, предусматривающий обмен мнениями, прежде всего в отношении так называемого украинского кризиса. Нас не может не радовать то, что Альянс даже не старался вернуться к ведению дел «как всегда», в отличие от некоторых стран ЕС, после российской агрессии против Грузии восстановивших полномасштабный диалог уже весной 2009 года. Тогда Запад не только быстро перевернул неприятную страницу, но и, лелея иллюзию, что Россию удастся цивилизовать через большую ее интеграцию, предложил широкие возможности «перезагрузки» и «партнерства во имя».

Следует отметить, что полное сворачивание присутствия НАТО в России произошло после конструктивного, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, ее визита в Москву. Впрочем, ястребу с дипломатическим статусом не удалось решить даже вопрос отмены запрета в этом году на найм российских граждан в посольство США. Дипломатическому учреждению пришлось уволить более 182 контрактников-россиян, что усложнило выполнение обязанностей примерно 100 американским дипломатам. Накануне визита Виктории Нуланд конгрессмены обеих партий обратились к президенту США с предложением выслать 300 из 400 российских дипломатов, если Москва не пойдет на решение этой проблемы. Эти вроде бы сугубо административные вопросы ярко характеризуют нынешнее состояние отношений России с Соединенными Штатами, а значит — с Западом и его учреждениями вообще.

Бывали и другие времена. Президент России Борис Ельцин даже не исключал вероятности вступления своей страны в Альянс. В 1994 году Москва присоединилась к программе «Партнерство ради мира», а в следующем году получила то, чего не имели другие участники программы, — статус по формуле «16+1» в Североатлантическом совете и политическом комитете — святая святых организации. Россия согласилась с расширением НАТО при условии, что Альянс не будет размещать ядерное оружие или наступательные подразделения на территории новых членов, чего Альянс неуклонно придерживается. После военной операции в Боснии в 1995 году Москва не только поддержала Дейтонские соглашения, но и прислала большой контингент в ряды многонациональных миротворческих сил в Боснии и Герцеговине под руководством НАТО. В 1997 году был подписан Основополагающий акт Россия—НАТО. Россия, формально не заявлявшая о намерениях стать членом организации, получила вес и инструменты сотрудничества, значительно перевешивающие способности стран, к этому стремившихся.

Впрочем, глубокая пропасть в ценностях и взглядах на европейскую безопасность давала себя знать неоднократно. Операция НАТО против Югославии в 1999 году нанесла непоправимую травму российскому политическому классу. Так, Соединенные Штаты и их союзники, действуя согласно концепции гуманитарной интервенции — «Ответственность за защиту», перешли к действиям по резолюции Совета безопасности ООН. Однако Москва компромисс относительно такой авторизации применения силы сделала невозможным и переоценила свое право вето в отношениях с Альянсом. В Кремле, который условно сдерживал себя в первой чеченской войне и не гнушался средствами во второй, среди прочего сделавшей возможными два десятилетия правления Владимира Путина, воспринимают югославскую кампанию как угрозу силовой смены собственного режима, перешедшего от экзотической суверенной демократии к исторически более знакомому нам тоталитаризму.

К советским мифологемам об агрессивном блоке добавились новосозданные сюжеты, вроде того будто американцы в обмен на объединение Германии обещали не расширять НАТО на Восток. Эта басня не имеет документальных подтверждений, как и утверждения, что НАТО окружает Россию (1/9 часть суши!) и имеет наступательные намерения. Аргументируя этим, Россия отрицательно относилась к дальнейшему расширению НАТО в 1999 году, хотя точнее было бы сказать — к бегству стран Центральной и Восточной Европы из серой зоны безопасности. Воспринимая НАТО как врага, в ряды которого надо внести разлад, Москва активизировала шпионскую, подрывную и другие формы деятельности ниже порога применения 5-й статьи Вашингтонского договора. Показательна попытка остановить вхождение «мягкого подбрюшья Европы» в Евроатлантическое безопасностное пространство через организацию переворота в Черногории (2016) и попытка воспрепятствовать соглашению между Грецией и Северной Македонией о признании названия последней (2021), а также попытки дестабилизировать ситуацию, в том числе сербскими руками, в Косово (2021).

Мысля категориями игры с нулевой суммой и не оставляя планов восстановить сферу своего влияния, прежде всего на постсоветском пространстве, Россия при посредничестве нескольких своих европейских друзей сделала невозможным предоставление Украине и Грузии ПДЧ в 2008 году. Чтобы удержать эти страны от даже гипотетического бегства, Россия напала на Сакартвело и оккупировала немалую часть ее территории в 2008 году, а позже, в 2014-м, и на Украину, захватив Крымский полуостров и часть Донбасса. Реагируя на российскую войну против Украины, а также ради усиления безопасности своих членов, НАТО внедрило несколько инициатив, в частности Расширенное передовое присутствие на Балтике, Адаптированное передовое присутствие на Черном море и Черноморский пакет мер для стран-партнеров. Почти закончился длительный период, когда европейские союзники пользовались американским щитом, пренебрегая при этом своими обязательствами о финансировании общей обороны. Российская угроза уже отражена в ряде документов Альянса и получит формальный ответ в Стратегической концепции НАТО 2022 года.

Так что не мифическая русофобия является причиной группирования Альянса, как традиционно утверждают в Москве, а агрессивная политика ее самой. Похоже, невольно Россия подтолкнула НАТО вспомнить свою миссию, метко сформулированную ее первым генеральным секретарем бароном Гастингсом Исмеем — «держать Советский Союз снаружи, американцев внутри, а немцев внизу».

Александр Хара, «Зеркало недели. Украина»

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