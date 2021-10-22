Режим без денег: шах и мат!1
- 22.10.2021, 11:58
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Чтоб бастовать — не нужно правил.
Телеграм-канал «Выходи гулять» поделился стихотворением белоруса об общенациональной забастовке:
Чтоб бастовать - не нужно правил,
Решать, придумывая что-то:
Поговорить разок с друзьями,
И вместе, дружно, не работать.
Собраться на местах рабочих,
И объяснить чинам своим,
Что президентский век просрочен,
Пора дать место молодым!
Не нужно слушать уговоров,
Истерик, криков и угроз,
Ведь без рабочих - нет заводов,
БелАЗ не едет без колес.
Атлант без сборки не морозит,
А соль не вылезет из шахт,
Автобус сам себя не возит.
Режим без денег. Шах и мат!