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Режим без денег: шах и мат!

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  • 22.10.2021, 11:58
  • 4,516
Режим без денег: шах и мат!

Чтоб бастовать — не нужно правил.

Телеграм-канал «Выходи гулять» поделился стихотворением белоруса об общенациональной забастовке:

Чтоб бастовать - не нужно правил,

Решать, придумывая что-то:

Поговорить разок с друзьями,

И вместе, дружно, не работать.

Собраться на местах рабочих,

И объяснить чинам своим,

Что президентский век просрочен,

Пора дать место молодым!

Не нужно слушать уговоров,

Истерик, криков и угроз,

Ведь без рабочих - нет заводов,

БелАЗ не едет без колес.

Атлант без сборки не морозит,

А соль не вылезет из шахт,

Автобус сам себя не возит.

Режим без денег. Шах и мат!

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