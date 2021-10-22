Режим без денег: шах и мат! 1 22.10.2021, 11:58

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Чтоб бастовать — не нужно правил.

Телеграм-канал «Выходи гулять» поделился стихотворением белоруса об общенациональной забастовке:

Чтоб бастовать - не нужно правил,

Решать, придумывая что-то:

Поговорить разок с друзьями,

И вместе, дружно, не работать.

Собраться на местах рабочих,

И объяснить чинам своим,

Что президентский век просрочен,

Пора дать место молодым!

Не нужно слушать уговоров,

Истерик, криков и угроз,

Ведь без рабочих - нет заводов,

БелАЗ не едет без колес.

Атлант без сборки не морозит,

А соль не вылезет из шахт,

Автобус сам себя не возит.

Режим без денег. Шах и мат!

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