В честь известного гитариста назвали вид ископаемых рыб 1 22.10.2021, 12:25

Тони Айомми

Около 470 млн лет назад эти рыбы плавали в Балтоскандинавском бассейне.

В недавнем исследовании группа палеонтологов из Лундского университета представила три недавно открытых вида конодонтов, древних бесчелюстных рыб.

Один из видов был назван Drepanoistodus iommii в честь гитариста Black Sabbath Тони Айомми, пишет «Новое время».

Около 470 млн лет назад эти рыбы плавали в Балтоскандинавском бассейне — мелком море, которое покрывало части современной Скандинавии и Балтии. Рыба принадлежала к конодонтам, важной ископаемой группе, которая насчитывает около тысячи известных видов. Конодонты используются, среди прочего, для так называемой биостратиграфии — метода определения возраста осадочных пород.

В новом исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Taxonomy, шведско-датская исследовательская группа представила три совершенно новых вида в пределах рода конодонтов Drepanoistodus.

«Окаменелости были найдены в 2012 году на реке Линна, в 150 км к востоку от Санкт-Петербурга. Собранный материал с тех пор находится в нашем отделе. Однако теперь, когда мы все проанализировали, мы обнаружили окаменелости трех ранее совершенно неизвестных видов», — говорит Матс Эрикссон, профессор геологии Лундского университета.

Эрикссон, который является поклонником жанра металл и музыкантом-любителем, ранее назвал четыре окаменелости в честь рок-музыкантов. Благодаря ему Кинг Даймонд, Лемми Килмистер (Motorhead), Алекс Вебстер (Cannibal Corpse) и Фрэнк Заппа сегодня представлены в книгах по геологии.

«Было совершенно естественно назвать новое ископаемое в честь Тони Айомми. К моему большому удовольствию, обоим моим коллегам-соавторам понравилось это предложение. Black Sabbath — прародитель всего жанра хэви-метала. Когда дело доходит до создания риффов, он гений», — отметил Матс Эрикссон.

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