Топ-5 недорогих дач рядом с Минском, которые нужно покупать именно осенью 22.10.2021, 12:35

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Удобные места, чтобы отдохнуть, для тех, кто решил оставаться дома.

Осенью спрос на загородную недвижимость снижается, а сделок вполовину меньше, чем летом или весной. Это позволяет подойти к выбору вдумчиво, а плохая погода помогает определить возможные нюансы: протекает ли крыша, держат ли стены тепло и не собирается ли вода на участке. Особенно это важно, когда подбираешь недорогие варианты. Сайт myfin.by выбрал недорогие дома рядом с Минском, которые можно было бы проверить и купить этой осенью.

Садовое товарищество Колос

Двухэтажный деревянный дом с утопающим в зелени небольшим участком. Это благоустроенный дом с камином, печкой и лежанкой, оборудованной кухней, стеклопакетами. И внутри и снаружи дом полностью облицован вагонкой, а еще его продают со всей мебелью, так что остается кухонная и мягкая мебель. А на ровном ухоженном участке кроме растений, можно найти беседку, качели и мангал.

Товарищество находится в 30 километрах от Минска в сторону Молодечно, и в 2 километрах от агрогородка Петришки, где есть станция электричек и магазины.

Дом оценивают в $14 300.

Садовое товарищество Выпрабавальник

Этот щитовой дом, обложенный кирпичом, возвышается на холме посреди невысоких деревьев.

Кроме зелени на участке также есть гараж с подвалом, а сама территория составляет 8 соток. Внутри вы найдете старые полы и обои, но неплохую печку и деревянные лакированные потолки.

Дом находится в 15 километрах от МКАД по Могилевскому направлению, а также в 2 километрах от поселка Привольный с магазинами, аптеками и банком. Дом продают за $14 тысяч.

Садовое товарищество Юбилейное

Каркасный садовый дом 2010 года постройки на прямоугольном участке в 4 сотки.

Участок здесь угловой, поэтому соседи только с двух сторон. Внутри и снаружи дом облицован вагонкой. Здание небольшое, здесь только две комнаты, кухня и коридор. В доме проведено электрическое отопление, а сезонная вода разведена по участку.

Товарищество находится недалеко от Ратомки, рядом круглогодичный магазин. Дом удален от МКАДа на 10 километров, а остановка маршрутки до станции метро «Пушкинская» в 5 минутах ходьбы. Просят за такую дачу $12 500.

Деревня Щербины

Кирпичный дом с крышей из оцинкованной жести с новыми стеклопакетами.

Внутри стены облицованы вагонкой и оклеены обоями, под домом есть подвал, а отапливается все с помощью печи. Дом находится на участке в 4,5 сотки и огорожен металлическим забором. Там есть хозяйственный постройки, цветник и плодоносящий сад.

Дача в 33 километрах от МКАДа, так что на машине путь составит около 30 минут, но за час можно добраться и на общественном транспорте. Стоимость дома оценивают в $13 700.

Садовое товарищество Горошки

Одноэтажный бревенчатый дом с мансардой, обложенный кирпичом. Установлены новые окна пвх, в доме старый ремонт, а мансардный этаж полностью оставили под отделку. В доме печное отопление, а еще есть погреб и сезонная вода. Возле дома ровный участок в 7,5 соток площади с небольшим садом.

Товарищество находится рядом с одноименной деревней в 25 минутах езды от МКАДа в Молодечненском направлении.

Дом оценивают в $12 500, но автор объявления указывает, что возможен торг.

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