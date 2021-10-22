Дичь во время чумы Telegram-канал «Ник и Майк»

22.10.2021, 12:42

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Иначе текущую ситуацию описать невозможно.

Ковид лечит онкологию. Отменяется масочный режим и социальная дистанция в общественных местах. В Минске состоятся концерты звезд российской эстрады.

Все ровно с точностью до наоборот по сравнению с тем, как спасается от ковида весь остальной мир. Но обо всем по порядку.

1. Про онкологию. Очень хорошо и аргументированно написано у «Белых халатов». Грамотный статистический (насколько это возможно) разбор у канала Comm Беларусь – про эффективность лечения 9000 избыточных смертей онкобольных в 2020 году.

От синепалого вирусолога мы давно ничего не ожидаем, кроме шизоидного бреда. Но вот светила (без сарказма) от онкологии не могут себе позволять просто жонглировать цифрами в угоду шизоидному бреду. В общем ковид по эффективности лечения онкологических заболеваний ничем не уступает топору как радикальному средству от головной боли.

2. Отмена масочного режима. Вне зависимости от степени адекватности вирусолога, Минздрав и санитарная медицина должны были бы руководствоваться рекомендациями ВОЗ в деле борьбы с пандемией Covid. Или хотя бы остатками здравого смысла или, на худой конец, гуманизма. Но глядя на трясущихся от страха чиновников от здравоохренения становится окончательно понятно, что это совсем не про них.

И если вы думаете, что так происходит только с ковидом, то вы заблуждаетесь. Система уже устала от постоянной дерганины, когда сначала начинают что-то делать, а затем резко дают заднюю. Хунта сама расшатывает свою вертикаль. Что делать с ковидом, не понимает никто. При том что реальные цифры растут каждый день как на дрожжах.

Сложно представить, как спится всем этим пиневичам, караникам и прочим трусливым Менгеле, когда из-за формально их решений в Орше копают могилы оптом и по ночам, а в Витебске трупы не помещаются в морг и стоят прямо на улице.

Недопуск и непринятие одобренных ВОЗ вакцин, отказ от минимально разумных требований по предотвращению распространения инфекции - равно сотни тысяч заболевших и десятки тысяч умерших в рукотворном чумном бараке. Сотни умерших от ковид врачей и медицинского персонала - все это на совести трусливой медицинской вертикали.

Противоречивые месседжи с экранов ГеббельсТВ - равно вопиющие ковид-диссидентство, антиваксерство и полное безразличие к собственному здоровью.

Отмена масочного режима как борьба с флешмобом аналогична отказу от введения локдауна как боязни забастовки. Это апогей замены профессионализма на трусливую лояльность и надежду на бонус в виде «медицины для своих».

3. Промелькнула информация о том, что «Минск-Арену» могут переоборудовать под место для размещения больных ковид. В этом есть и целесообразность, и логика - разгрузить учреждения здравоохранения от ковид-пациентов, чтобы можно было помогать другим. И такая практика распространена по всему миру.

Но в условиях Северной Белоруссии такое может произойти только естественным образом после того, как там состоится хоккей и один за другим отгремят концерты звезд российской эстрады от Полины Гагариной до Филиппа Киркорова. За что им можно сказать отдельное спасибо в соцсетях.

Артисты хотят кушать, а прокатчики выживать - это можно понять. Но на другой чаше весов здоровье и жизни белорусов, которых лечат трактором и массовыми мероприятиями. В общем, советуем на концерты тех, кто хочет собрать зал в стране, «где это все еще можно по закону» в разгар очередной волны пандемии, не ходить.

В очередной раз резюмируем: вакцинация, маски, социальное дистанцирование, остаемся дома. Это доступные средства не только заботы о своем здоровье, но и борьбы с режимом. Майк подготовил новую партию картинок по поводу. Она – в следующем посте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

А пока выкладываем видео от вязынных беретов. Кто не в маске, тот - ябатька, хэй-хэй.

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