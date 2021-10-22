Белоруска в Италии: Забастовка – это то, чего боится режим 22.10.2021, 12:54

Белорусские рабочие уже смогли показать себя.

Уже больше года белорусская диаспора в Италии выходит на протесты в солидарность с белорусами, которые продолжают борьбу против режима Лукашенко.

Почему сегодня важно поддерживать земляков, даже находясь за границей?

Сайт Charter97.org поговорил с активисткой белорусской ассоциации в Италии «Суполка»:

– Моральная поддержка очень важна. На самом деле, мы не можем много сделать отсюда, чтобы помочь движению за демократию в Беларуси, но моральная поддержка – это один из аспектов нашей общей борьбы. Людям, которые находятся в Беларуси важно видеть, что мы о них помним, продолжаем бороться и не разочаровались в нынешних результатах этого противостояния. Останавливаться нельзя, просто невозможно.

– Что думают о ваших акциях итальянцы? Поддерживают ли вас местные чиновники?

– Абсолютно. Конечно, когда это было до выборов, тогда в Италии никто не знал, что происходит в Беларуси. Мы начали выходить еще в июне 2020 года, тогда итальянцы не понимали что к чему. После выборов Беларусь в новостях мелькала часто, а итальянцы довольно солидарный народ, поэтому мы всегда чувствовали их поддержку. Например, мои коллеги на работе знают, что я активистка и с большим уважением к этому относятся.

Что касается итальянских политиков, то они поддерживают всеми руками и ногами. У нас даже здесь есть комитет за демократию Беларуси, в который входят члены итальянского парламента. Они проводят политические инициативы, используя свое положение и связи. Поддержка прогрессивного и демократического общества в Италии есть, причем очень большая.

Мы неоднократно встречались с политиками различных уровней. Практически сразу после выборов в Беларуси мы были в третьей парламентской комиссии по иностранным делам, а также на приеме в канцелярии премьер-министра занимает Джузеппе Конте. Конечно же, связи остались. Италия не так активна на международном фронте, как например, Чехия, Германия или Франция, но все равно нам сочувствуют. Поддержки Лукашенко я практически не видела.

– Многие эксперты говорят о забастовке как о решающем завершение трансформации Беларуси от диктатуры в демократию. Что вы думаете по этому поводу?

– Конечно, забастовка – это то, чего боится режим, потому что если все встанет, то диктатуре придется считаться с этим. Режим боится забастовки, поэтому я считаю, что это правильный метод борьбы. Рабочие уже были активны сразу после выборов. Я считаю, что забастовка – это верный метод борьбы против диктатуры в стране.

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