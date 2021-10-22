«Тариф за отопление — в пять раз выше» 22.10.2021, 12:58

Что пришло минчанам в «тунеядских» платежках за сентябрь.

Минчане, не занятые в экономике, в этом квартале 2021 года должны получить особенные платежки, предупреждали коммунальщики. И они действительно приходят. За отопление и горячую воду начисления стали существенно больше.

Onlíner заглянул в квитки некоторых читателей за коммуналку и убедился: подорожало.

«Тунеядцы» будут платить по «экономически обоснованным тарифам» за централизованное горячее водоснабжение и отопление. В филиал ЕРСЦ данные о гражданах, не занятых в экономике, предоставляют раз в квартал: на третий квартал коммунальщикам подали сведения по 24 930 минчанам, им и должны были прислать особенные «жировки».

Максим живет в однушке брата, собственник прописан в квартире один.

— Брат не трудоустроен официально, раньше уже приходили завышенные счета за горячую воду, но за этот сентябрь «жировку» прислали значительно выше обычного, — рассказал читатель журналисту Onlíner. — Подорожание лютейшее.

Сентябрьская платежка Максима за однушку потянула на 82 рубля.

В том, что подорожание связано именно с «тунеядством», сомнений не оставляет надпись в платежках: «По тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономических затрат».

Горячую воду и отопление за сентябрь 2021 года в этой квартире посчитали по тарифу 107 рублей 31 копейка за Гкал. В итоге при определенном расходе горячая вода потянула 18 рублей 61 копейку в общей сумме «жировки», а отопление — 25 рублей 69 копеек.

— Звонил в ЖКХ, там сказали, что мой тариф выше в пять раз, — рассказал читатель. — И эта сумма — 25 рублей 69 копеек — это только за период 22—30 сентября. То есть в следующем месяце нужно будет платить еще больше, а если на улице похолодает, то и тариф станет еще больше.

К слову, тариф за эти же две позиции в «жировке» однушки «нетунеядской» (прописан тоже 1 человек) в этом сентябре: 21 рубль 92 копейки.

Читатель Иван вообще получил две «жировки».

— За сентябрь я получил 2 счета: 4 октября по старому тарифу, 10 октября по новому.

В первом счете к оплате было 35 рублей 60 копеек, во втором — 74 рубля 57 копеек.

Правда, в первую теплоснабжение вообще не было включено. Пересчитали читателю также плату за лифт и за санитарное обслуживание вспомогательных помещений, что связано с изменениям начислений платы по этим позициям с 1 сентября этого года. Плата в этой части тоже подросла.

А вот платежки за сентябрь и август от минчанина Андрея. По сентябрьской видно, что плату за отопление и горячую воду тут тоже считают по тому же «пятикратному» тарифу.

— Но в квартире никто не живет, поэтому расход горячей воды — ноль, — уточняет читатель.

Добавим, что тунеядцам в 2021 году выставляют полные тарифы не только за отопление и горячую воду, но и за газоснабжение.

Важно помнить, что, если «тунеядец» проживает не один, по полной стоимости нужно платить только за часть объема жилищно-коммунальных услуг, для других членов семьи они остаются субсидируемыми.

Проверить, включили ли вас в базу тунеядцев или нет, можно на Едином портале электронных услуг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».