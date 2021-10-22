В Беларуси создали винтовку для снайпера 23 22.10.2021, 13:00

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Она уже прошла испытания.

В Беларуси создали собственную снайперскую винтовку. Госкомвоенпром утверждает, что SCR-1200 создана на базе снайперской винтовки Драгунова конструкторами одного из предприятий, сообщает «Белсат».

Как сообщает Госкомвоенпром винтовка уже прошла серию испытаний.

Вместо деревянного в новой винтовке установлен телескопический приклад со щекой и возможностью отдельного регулировки затыльника, щеки и длины приклада.

Также присутствует возможность установки устройства для беспламенной и малошумной стрельбы.

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