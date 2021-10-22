Перестать быть рабом Сергей Дылевский, лидер Белорусского объединения рабочих

22.10.2021, 13:26

1,502

СЕРГЕЙ ДЫЛЕВСКИЙ

фото: CHARTER97.ORG

Хватит терпеть и сомневаться.

Почему я обязан бастовать? Именно этим вопросом задаются многие. Есть красивые и высокопарные фразы: ради будущего, чтобы человеком зваться.

Но что это значит на самом деле? Попробуем разобраться. Что происходило в нашей стране 27 лет и что происходит сегодня? Почему на одну открытую школу, детский сад или больницу приходится десять закрытых? Как так получилось, что мы не живем а выживаем? И почему мы продолжаем молчать, послушно выходить на работу, где нам платят копейки и миримся с осознанием, что милиция — это наши надсмотрщики, а не защитники?

Ответ один: нас так научили и воспитали. Человек, который родился в 1994 году, просто не видел другого правительства и воспитания. Сипатый, придя к власти, в 94-ом как «человек из народа», на деле оказался психопатом с манией величия. Ровно с этого момента он начал искоренять в нашей стране свободу воли и инакомыслие. Но не учел сипатый одного: белорусы — не глупое доверчивое стадо. Белорусы — креативный, свободолюбивый народ. И с самого начала правления шкловского психопата было достаточно много людей, несогласных ему подчиняться. Но уровень протеста тогда сильно опережал свое время. У свободных белорусов тогда не было того, что сегодня есть у нас: способы открыто делиться информацией. Сегодня, в век интернета и технологий, мы смогли консолидировать наше общество и понять, что нас большинство.

Но этого мало. Инстинкт жертвы абьюзера никуда не делся. Нас научили быть покорными рабами. Как от этого избавиться? Очень просто: перестать быть жертвой. Перестать думать как жертва. Помните, мы уже убедились, что нас большинство. Мы научились помогать и поддерживать друг друга.

Я не буду пытаться лезть в экономику нашей страны, но я вижу, что ни я, ни мои родители за все 27 лет не получили зарплату больше чем в прошлом месяце, относительно цен.

Социальная ориентированность нашего государства? Опять пример: деревня, в которой я, можно сказать, вырос (к слову, это родина небезызвестного В. Макея).

Когда я пошел в школу, дети из этой деревни ходили в школу в этой же деревне. Когда я пошел в пятый класс, мои ровесники из этой деревни пошли в пятый класс школы в соседней деревне. Наша закрылась. Когда я пошел в седьмой класс, они уже ездили в школу в деревню за 12 километров. Потому что и та школа закрылась. Сейчас дети из моей деревни ездят в школу в райцентр за 20 километров и не от лучшей жизни. Это я все к тому, что тысячи школ закрыты. А теперь посмотрите, сколько за это время было открыто новых тюрем, колоний, СИЗО и так далее...

Как так вышло, что милиционер, человек, которому меня с детства учили доверять, человек, который должен защищать меня и мою семью, сейчас в Беларуси ассоциируется с палачем или надсмотрщиком? Опять все просто. Усатый псих решил делать ставку на фашизм. Люди (и зачастую неплохие) идут в милицию за деньгами, квартирами. Но становятся перед выбором: либо ты палач, либо жертва. И за 27 лет их тоже так научили...

Вернемся к самому главному вопросу: почему я обязан бастовать? Да чтобы избавиться от синдрома жертвы! Чтобы перестать быть рабом. Чтобы вы и ваши дети перестали быть жертвами абьюзера мирового масштаба! Ответьте себе на один вопрос: пока вы молоды и здоровы, вы можете прекратить моральное насилие над своими детьми и близкими. Через год, два, пять когда время уйдет, сможете ли вы защитить своего ребенка от насилия реального? А к этому все идет!

Так что хватит терпеть, сомневаться и искать самому себе оправдания! Хватит задавать вопрос: «почему я обязан?»

Обязан и все! Для себя, для будущего своих детей и своей семьи!

Сергей Дылевский, лидер Белорусского объединения рабочих

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».