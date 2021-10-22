Белорусская промышленность массово теряет рабочих 2 22.10.2021, 13:34

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Фото: bymedia

Непроданные запасы продукции на складах тоже увеличиваются.

Флагманы белорусской промышленности увольняют больше людей, чем принимают на работу. При этом долги промышленников в 2021 году продолжают расти, пишет banki24.by.

За сентябрь 2021-го объем промышленного производства вырос всего на 2,3%. Сентябрь-2021 стал худшим месяцем с начала года по индексу выпуска в промышленности: в любой другой из 9 месяцев темпы прироста были выше.

Сравните: за 1 квартал промышленное производство увеличилось к 2020 году на 9,2%, за 2 квартал – на 11,6%, а за июль – на 2,7%, за август – на 3,7%.

Налицо торможение роста в промышленности из-за исчерпания эффекта низкой базы 2020 года и затухания ажиотажа во внешнем спросе.

Уровень складских запасов на 1 октября вырос по сравнению с идентичной датой в 2020-м. Если год назад запасы готовой продукции на складах оценивались на 5,057 млрд BYN, то в 2021-м – на 5,148 млрд BYN.

За 8 месяцев 2021-го крупные и средние предприятия промышленности уволили 105,2 тыс. работников, а приняли на работу 94,7 тыс. Таким образом, чистый отток кадров с флагманов промышленности составил 10,5 тыс. человек.

По итогам 8 месяцев на места каждых 100 уволенных в промышленности пришли только 90 принятых. Средняя рентабельность продаж по промышленности составила 9,6%. Однако этот показатель сродни средней температуре по больнице. Медианная рентабельность в промышленном секторе существенно ниже. Определить медианную рентабельность можно по доле нерентабельных и низкорентабельных предприятий.

Нерентабельные компании несут убытки от реализации продукции, а низкорентабельные имеют рентабельность в пределах 0-5%. Так вот, за 8 месяцев удельный вес нерентабельных флагманов достиг 19,3%, низкорентабельных – 30,1%. Выходит, что в 2021 году почти половина компаний показала рентабельность ниже 5%.

Значит медианный уровень рентабельности в отрасли лишь немногим выше 5%. Только 8,1% флагманов промышленности сработали в 2021-м с рентабельностью выше 20% и лишь 2,3% флагманов – с рентабельностью более 30%. В целом по реальному сектору таких компаний было 9% и 4,3% соответственно.

Суммарные долги лидеров промышленности на 1 сентября достигли 93,2 млрд BYN. По сравнению с началом 2021 года они выросли на 20,8%. Задолженность промышленников превышает половину от всех обязательств реального сектора.

За 8 месяцев 2021-го флагманы промышленности направили на погашение кредитов и займов 33,6 млрд BYN. Относительно 2020 года платежи в пользу кредиторов выросли на 11,2%.

Выплаты долгов составили эквивалент 32,6% выручки (против 26,7% в среднем по экономике).

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