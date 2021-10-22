«Медик кричал другому: мест в морге нет, скоро на улице будем складывать» 10 22.10.2021, 13:48

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фото: reuters

Жители Витебской области раскрыли правду о ситуации с COVID-19 в регионе.

Телеграм-канал COVID-19 BY опубликовал шокирующую информацию о смертности от COVID-19 в Витебской области:

"С нехваткой мест в морге в Витебской БСМП похоже на правду. 10 дней назад привезли туда папу и сами слышали, как какой-то медик кричал другому, что мест в морге нет, скоро на улице будем складывать.

Мама в другой больнице. Сказала, что каждый день вывозят с реанимации..."

"...Вчера забирали из морга труп, идти за телом приходилось прямо по трупам! Все лежат в черных в мешках и с бирками, кто в мешке не понятно раскрывать запрещено. Ритуальные услуги загружены сверх нормы, временами даже трубки не берут"

"...Умер мужчина в БСМП от ковида, в районе 60 лет ему. Есть место в ограде на Мазурино. На следующий день поехали договариваться с теми кто копает. Они говорят, никак невозможно, у нас на следующий день 17 могил надо выкопать... А за день мы копаем 12... Вас никак взять не можем. Причем раньше копали и хоронили до обеда, сейчас уже и во вторую смену работают.

Ну, что ж... договорились хоронить в Коптях...

Приехали забирать из морга БСМП... А там вокруг морга на каталках на улице трупы лежат, вокруг морга 12 трупов... Работник говорит, нет мест в морге, у нас 15 холодильников, в холодильники кладем по 2, друг на друга... 30 человек и не помещаются...

Ритуальный зал закрыли, складывают трупы в ритуальном зале по двое... друг на друга... два, потом поперек два, и еще раз поперек два, чтобы не разваливались.

Медсестра сказала, что с ночного дежурства пришла... за ночь из ее отделения 8 трупов... А сколько отделений в БСМП?!"

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