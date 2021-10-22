Россиянам резко повысят цены на колбасу и сосиски 8 22.10.2021, 14:03

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иллюстрационное фото

Инфляция добралась до мясокомбинатов.

У продовольственной инфляции в России, бьющей рекорды с конца 2015 года, по-прежнему нет ни края ни конца.

Более 10 крупнейших мясокомбинатов предупредили розничные сети о резком повышении цен на свою продукцию, в том числе колбасы, сосиски и полуфабрикаты, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей ритейлеров.

По их словам, в конце октября - начале ноября мясная продукция может подорожать на 7-20% у всех ключевых производителей, включая «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский» и др.

Ассоциация компаний розничной торговли подтвердила, что ритейлеры массово получают письма об увеличении отпускных цен на 8-10% со ссылкой на то, что выросла себестоимость производства и затраты на транспортировку.

Так, например, автомобильные грузоперевозки сейчас стоят на 24% дороже, чем год назад. «Торговые сети - члены АКОРТ предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируют рост закупочных цен за счет экономии затрат», - заявили в ассоциации.

Но сдерживать розничные цены бесконечно ритейлеры не могут. В пресс-службе «Ашана» ТАСС подтвердили, что мясокомбинаты уведомили о повышении цен на 7% и выше.

«Лента» получила от ряда изготовителей запросы на повышение стоимости свинины и говядины от 4 до 25% в зависимости от позиции.

По данным сети «Верный», больше всего могут подорожать готовые изделия, например, биточки - на 10%, шницель куриный - до 18%, тефтели и котлеты из курицы - до 10%, фарш - до 12%; цены на салями и сосиски могут увеличиться на 10%.

Новые ценники уже учитывают сдерживание цен, ведь стоимость сырья для мясопереработки выросла гораздо больше, объясняет совладелец компании «Окраина» Виталий Деледивка.

Говядина подорожала на 11%, курица - на 13%, свинина - на 29%, сказал Виталий Деледивка. По его словам, также в цене выросли упаковочные материалы - в среднем на 15%, моющие средства - на 35%, яичный меланж - на 20%.

Ритейлеры будут стараться максимально сдерживать рост цен, уверен генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, в денежном выражении на мясо и мясную продукцию приходится 15% продаж потребительских товаров. Покупатели уже переключились с более дорогого мяса на более дешевое, и следующее, что они могут сделать, - сократить его потребление, считает эксперт.

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