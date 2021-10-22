Сельчанка влюбилась в «сирийского генерала-дворянина» и отправила ему почти $5000 на билет в Беларусь 40 22.10.2021, 14:08

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«Офицер» запросил перелет бизнес-классом.

55-летняя жительница Пуховичского района завела роман по переписке с «дворянином-генералом» сирийской армии и потеряла 12 тысяч рублей, сообщает СК.

14 февраля этого года 55-летней жительнице Пуховичского района в социальной сети написал мужчина, который представился как «Луи Джонс, генерал армии Сирии».

На протяжении нескольких месяцев они поддерживали переписку, в которой мужчина высказал желание приехать в Беларусь в отпуск. Однако для этого его подруге следовало написать в ООН с просьбой отпустить «генерала» отдохнуть. Далее от «представителя ООН» потерпевшей пришло письмо: за оформление документов необходимо перевести 545 долларов США. В дальнейшем поступали и другие сообщения — о необходимости оплаты авиабилета, таможенных сборов, оплату посылок с документами. В одном из писем «представитель ООН» указывал, что, поскольку Луи — генерал армии и дворянин, он должен лететь на самолете бизнес-классом.

На эти цели потерпевшая брала кредиты в банках и осуществляла международные переводы на имя, указанное в сообщении возлюбленного. В общей сложности сельчанка перечислила более 12 тысяч рублей ($5000).

Когда женщина не смогла выполнить очередное предложение оплатить посылку — ей уже нигде не выдавали кредит — «генерал» внезапно пропал. Тогда жительница Минской области обратилась в милицию с заявлением о мошенничестве.

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