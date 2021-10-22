Как выглядят и сколько стоят квартиры-студии в Минске, в которых можно сразу комфортно жить 1 22.10.2021, 14:22

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Ценник начинается от $46 тысяч.

В Минске не так много предложений квартир-студий. Но этот сегмент начинает набирать популярность на рынке. Мы подобрали для вас несколько вариантов студий с хорошим ремонтом и в разных районах столицы. Некоторые из них продаются с мебелью и бытовой техникой. Стоимость не превышает $ 93 тысячи, пишет realt.by.

На ул. Каменногорская

В доме по адресу улица Каменногорская, 6 продается квартира-студия площадью 33 квадратных метра (жилая — 28). Квартира расположена на втором этаже панельной девятихэтажки, построенной в 2013 году.

В квартире дизайнерский ремонт, после которого еще никто здесь не проживал. По всему помещению сделана звукоизоляция современными экологическими материалами. Напольное покрытие — пробка и итальянская плитка. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, сигнализация, счетчики воды.

Лоджия обустроена под жилую комнату. Здесь установлены двойные стеклопакеты, утеплены стены, подключен теплый пол, есть разводка для электричества и интернета. В совмещенном санузле вместительная ванна (ширина 85 см), стиральная машина, бойлер. В объявлении отмечают, что квартира продается со всей мебелью и бытовой техникой — варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина, встроенный холодильник.

В непосредственной близости расположена школа, детский сад, магазины. До станции метро «Каменная Горка» 10 минут пешком.

Цена: $ 64 000 с торгом.

На ул. Братская (Минск Мир)

Квартира-студия продается в доме по адресу улица Братская, 10. Общая площадь 29 «квадратов» (жилая — 22, кухня — 6). Квартира на 11 этаже 25-этажного панельного дома, построенного в 2018 году. В квартире высота потолков — 2,7 метра.

— Светлая квартира полностью готова для проживания или для сдачи в аренду. Есть кухня, холодильник, варочная панель, духовой шкаф, тумба под телевизор, телевизор, стиральная машина, встроенный шкаф-купе в коридоре, — пишут в объявлении.

В квартире ламинированный пол, натяжные потолки, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, есть застекленная лоджия.

В районе есть поликлиника, детский сад, школа, магазины. До станции метро «Кавальская Слобода» 7−10 минут пешком. В 2022 году откроется новая станция метро «Аэродромная» рядом с домом.

Цена: $ 46 000 с торгом.

На ул. Семеняко (Сухарево)

Квартира-студия продается в доме по адресу улица Семеняко, 44. Ее площадь составляет 44 «квадрата» (жилая — 32). Находится на пятом этаже (всего десять). Дом панельный, построен в 2015 году. В квартире есть возможности разделить кухонную зону и комнату.

— В квартире выполнен качественный ремонт — натяжные потолки, на полу паркетная доска высокой прочности, в прихожей и кухне — плитка из керамогранита, окна — деревянные двухкамерные стеклопакеты хорошего качества, металлическая входная дверь со звукоизоляцией. Стены в квартире все выровнены. Балкон качественно отделан деревом, — указывают в объявлении.

В тамбуре установлены вместительные шкафчики с ключами для хранения предметов быта. Продается жилье с кухонной мебелью с системой Blum, бытовая техника остается по согласованию с покупателем.

В районе есть все необходимое для комфортной жизни — школы, детские сады, магазины, почта. В одной минуте пешком от дома остановка наземного транспорта. До ближайшей станции метро «Петровщина» 4−5 остановок.

Цена: $ 63 900.

На ул. Кижеватова (р-н Серова)

Квартира-студия площадью 41 квадратный метр (жилая — 34,5) продается в доме по адресу ул. Кижеватова, 7/2. В кирпичном доме 13 этажей, построен в 1997 году. Квартира на последнем этаже.

В студии высокие потолки — 3,5, большие панорамные окна. Отсюда открывается красивый вид. Есть отдельный вход с небольшой террасой. В квартире сделан ремонт с использованием импортных материалов: на полу ламинат, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Квартира продается с мебелью и техникой — холодильник, варочная панель, стиральная машина, кондиционер.

Дом находится в месте с хорошо развитой инфраструктурой — множество магазинов, школы, детские сады, поликлиники, почта, банки, спорткомплекс, парк, водохранилище. Возле дома остановки общественного транспорта. В ближайшее время здесь откроется станция метро «Неморшанский сад».

Цена: $ 67 200.

На ул. Алибегова (Михалово)

Квартира-студия продается в доме по адресу улица Алибегова, 28. Ее площадь составляет 49,5 м² (жилая — 18 м², кухня — 13 м²). Расположена на девятом этаже каркасно-блочной 14-этажки, построенной в 2014 году.

Здесь выполнена функциональная перепланировка и сделан дизайнерский ремонт. Полы в квартире из ламината. Установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь, сигнализация, счетчики на воду. Санузел раздельный. Есть застекленная лоджия.

В районе множество детских садов, школ, магазины, почта, парк с речкой. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, на котором можно быстро добраться до станций метро «Михалово» и «Петровщина».

Цена: $ 72 900.

На ул. Белорусская (р-н ж/д вокзала)

В доме по адресу улица Белорусская, 15 продается квартира-студия площадью 34 квадратных метра (жилая — 24) на последнем этаже 16-этажного каркасно-блочного дома. Год постройки — 2004.

В квартире сделан хороший ремонт — на полу ламинат, стеклопакеты, металлическая входная дверь, межкомнатные двери из массива, полы с подогревом. Санузел раздельный, есть застекленный балкон. Высота потолков — 2,8 метра. Есть мебель — встроенная кухня, шкаф-купе, барная стойка.

В шаговой доступности есть все необходимое — школы, детские сады, торговые центры, магазины, аптеки, рестораны и кафе, парки, стадион. До ж/д вокзала — 15 минут пешком, до станции метро «Площадь Ленина» — 15 минут.

Цена: $ 76 000.

На пр-те Победителей (р-н Лебяжий)

Квартира-студия продается в доме по адресу проспект Победителей, 115. Общая площадь 46 «квадратов» (жилая — 27, кухня — 8). Квартира на пятом этаже. Каркасно-блочный 20-этажный дом построен в 2020 году.

В квартире высота потолков — 3,2 метра. Сделан новый ремонт с применением дорогостоящих материалов. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики на воду. На полу ламинат. Санузел совмещенный, лоджия застекленная.

Имеется вся необходимая бытовая техника — посудомоечная и стиральная машины, холодильник, индукционная плита и духовка. Есть также большая кровать, встроенный шкаф.

В районе есть школа и детский сад, торговый центр, спортцентр, парк, водохранилище. Возле дома остановки общественного транспорта. Рядом удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 93 000

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