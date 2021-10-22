В Иерусалиме на древней печати нашли изображение библейской хурмы 1 22.10.2021, 14:49

Фото: Eliyahou Yanai / City of David Foundation

Артефакт был сделан из аметиста.

В Иерусалиме в Старом городе на протяжении долгого времени ведутся раскопки. Археологам удалось обнаружить множество важных артефактов, среди которых стала старинная печать, изготовленная из аметиста.

Об этом сообщает haaretz.com (перевод — planetanovosti.com).

Особенностью обнаруженной печати является то, что на ней присутствует изображение, напоминающее библейское растение хурму. Это важный компонент, который использовался вместе с другими благовониями в древнем храме, который находился в Иерусалиме.

Специалисты подчеркнули, что не нужно путать данное растение с тем фруктом, который сегодня знаком каждому человеку. Они совершенно не связаны между собой. Библейская хурма еще называется бальзам Галаада или босем. В древнем Израиле растение применялось для производства качественных и достаточно дорогих духов. Также встретить его можно было во многих мазях и лекарствах. При этом практически не сохранилось никакой информации относительно того, какой внешний вид имела библейская хурма.

Что известно о находке

Профессор Шуа Аморай-Старк отметил, что если же на самом деле то знаменитое библейское растение, то печатью владел довольно богатый еврей. Не только производство, но и торговля, которые имели отношение к заводу хурмы, в те времена контролировались евреями, проживающими в бассейне Мертвого моря.

На печати присутствует изображение птицы. По предположениям экспертом, это может быть голубь. Эта птица являлась в древнем мире символом успеха и богатства. Возраст печати составляет около двух тысяч лет.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная находка. Буквально пару месяцев назад археологи проводили работы в городе Давида и там был найден драгоценный камень. На нем очень искусно было вырезано в мельчайших деталях лицо Аполлона.

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