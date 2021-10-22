Соцсеть Дональда Трампа взломали спустя несколько часов после объявления о ее запуске 10 22.10.2021, 15:02

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Получить доступ к еще не открытой соцсети хакеры смогли через общедоступную ссылку.

Соцсеть Дональды Трампа TRUTH Social взломали спустя несколько часов после того, как он объявил о ее будущем запуске, сообщает Business Insider..

Речь идет о TRUTH Social - обещанной Трампом альтернативе американским соцсетям. В январе 2021 года Facebook, Twitter и другие соцсети единовременно забанили Трампа на своих платформах, когда он был еще президентом США.

Сообщается, что был взломан публичный URL-адрес сайта TRUTH Social. Этим воспользовались американские журналисты, создав фейковые аккаунты Дональда Трампа и его бывшего вице-президента Майка Пенса.

Как написал репортер The Washington Post Дрю Харвелл, получить доступ к еще не открытой соцсети они смогли через общедоступную ссылку. Он также сообщил, что аккаунт Трампа в TRUTH Social взломали.

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