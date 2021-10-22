Страны ЕС развернули 672 нелегалов, прорывавшихся со стороны Беларуси 22.10.2021, 15:08

3,480

Мигранты пытались перейти границы Литвы и Польши.

Пограничная служба Польши сообщила, что 21 октября было зафиксировано 633 попытки нелегального проникновения через границу с белорусской территории. Задержаны 32 иностранца — граждане Ирака (30) и Сирии (2), остальных в страну не впустили. Отмечается, что в октябре мигранты предприняли более 12 тыс. попыток незаконно попасть на территорию Польши.

Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы сообщила, что за прошедшие сутки в страну не впустили 57 мигрантов, намеревавшихся перейти границу со стороны Беларуси. Одного человека пропустили по гуманитарным соображениям.

Помимо этого, в Лаздийском районе задержали двух иностранцев, но, по утверждению представителей СОГГ, нарушение границы, по предварительным данным, было осуществлено «не с целью нелегальной миграции».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».