Польская «Солидарность» начала протест в Люксембурге против решения Суда ЕС о закрытии шахты «Турув» 22.10.2021, 15:29

В акции участвуют около двух тысяч человек.

Польская «Солидарность» начала протест в Люксембурге против решения Суда ЕС о закрытии шахты «Турув».

«Мы не позволим уничтожить тысячи рабочих мест и лишить снабжения электроэнергией миллионы поляков», – заявил во время акции протеста перед зданием Суда ЕС в Люксембурге лидер профобъединения «Солидарность» Петр Дуда, сообщает «Польское радио».

В протесте участвуют две тысячи активистов «Солидарности» и жителей Богатыни, где расположен топливно-энергетический комплекс «Турув».

«Мы больше не допустим таких ошибок, как в 90-е, когда Еврокомиссия закрывала польские верфи, шахты и металлургические заводы», - отметил во время демонстрации протеста в Люксембурге Петр Дуда.

В мае Суд ЕС, удовлетворяя иск Чехии, обязал Польшу немедленно прекратить добычу бурого угля на шахте «Турув» близ границы с Чехией и Германией, а затем в сентябре наложил на Польшу денежный штраф в 500 тыс. евро в день. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что закрытие шахты угрожает энергетической безопасности Польши и она продолжит свою работу. Шахта «Турув» снабжает углем соседнюю электростанцию, которая покрывает около 7% потребности Польши в электроэнергии.

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