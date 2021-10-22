Синепалого никто не слышит Telegram-канал «Ник и Майк»

22.10.2021, 15:34

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Мы можем приблизить день конца хунты.

Миграционный кризис на внешних границах Беларуси приносит эффекты, но, правда, не такие, на какие рассчитывала хунта.

И вот уже старший брат хунтенышей начинает устами МИД Лаврова, начинает призывать Европу сесть за стол переговоров с синепалым террористом, потому что синепалого никто не слышит.

Для полноты абсурдности картины альтернативной реальности российский МИД вслед за хунтой начинает утверждать, что миграционный кризис спровоцирован Западом для давления на Беларусь. За скобками стыдливо, правда, остается три вопроса: как мигранты материализуются в Минске (портал, что ли, в Ираке есть?), кто им массово выдает туристические визы и не следит за соблюдением режима пребывания в Беларуси и почему белорусские пограничники спокойно взирают и даже помогают переходить границу.

Наверное, рейс с порошком счастья все же добрался до российского МИД. Самое забавное, что, призывая Европу к переговорам с синепалым, Кремль сам подтверждает свою вовлеченность в этот кризис. А пока в пачки паспортов продолжают ставить визы.

В Европе, однако, отношение к методам урегулирования ситуации изменилось. С террористами переговоров не ведут, а с преступниками – ведут, но в зале суда.

Поэтому вместо переговоров будут санкции.

И они на самом деле могут оказаться более чувствительными, чем предыдущие. Основная цель - борьба с нелегальной миграцией и контрабандой. Мы не будем раскрывать детали, но скажем, что все причастные к организации нелегальной миграции лица и их семьи могут быть внесены в санкционный список. Ведь так часто бывает, что начальник погранотряда засылает мигрантов в Литву, а его жена ездит в тот же Вильнюс в магазин, а сын вообще получает образование в Варшаве. Новый подход может быть болезненным.

Также еще веселее будет «Белавии», которая может лишиться лизинга и техобслуживания своего авиапарка. И даже смена наименования или слияние с другой авиакомпанией не сильно помогут обойти санкции. А ведь еще недавно в ходе неформальных контактов хунта предлагала «разменять» снятие запретов на полеты «Белавии» в Европу на сокращение потока нелегальных мигрантов. По информации Жози, такой торг больше не может иметь места.

В общем, хунта сама провоцирует новые санкции, которые перестают быть символическими, а продолжающееся ковид-диссиденство, давление на гражданское общество (те же экологические инициативы, которым удалось поднять проблему на мировой уровень), балансирование на грани с остатками «независимых» профсоюзов создают дополнительные риски по линии международных организаций.

Ну, и вишенка на торте - в первой декаде декабря начнут работать американские санкции.

Напомним, все это прекратится, как только исчезнет причина введения санкций - хунта. Мы можем приблизить этот день. Носите маски, прививайтесь и оставайтесь дома, если не хотите остаться в мешке для трупа хотя бы.

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