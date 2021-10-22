В Турции археологи нашли странный инструмент в форме рыбы 22.10.2021, 15:38

Считается, что этот артефакт датируется периодом примерно 8000 лет назад.

При раскопках курганов в западной турецкой провинции Измир был найден древний ручной инструмент в форме рыбы, пишет «Новое время».

Считается, что этот инструмент датируется периодом примерно 8000 лет назад и использовался для очистки рыбьей чешуи.

В ходе полевых работ археологи раскопали девять древних поселений, каждое из которых строилось поверх предыдущего. Сами поселения, вероятно, были рыбацкими деревнями, расположенными на берегу Эгейского моря.

Иследования выявили множество останков животных, возраст которых насчитывает тысячи лет, таких как морской лещ, морской еж, устрицы и мидии. Также археологи обнаружили 15-сантиметровый инструмент, сделанный из кости и имеющий форму рыбы.

Доктор Зафер Дерин, руководитель раскопок курганов Ешилова и Ясситепе, сказал: «Это костяной инструмент, изображающий рыбу. На нем есть царапины из-за интенсивного использования. Это интересный инструмент, на котором можно увидеть различные детали декора, включая чешую и хвост рыбы. Мы не видели раньше такого примера в Западной Анатолии, в Эгейском регионе. Это повседневный инструмент».

По словам руководителя раскопок, у первых народов Эгейского моря была культура, основанная на море. Поэтому для них не было ничего удивительного в том, что они изобрели инструмент для чистки рыбы.

«При изготовлении этого инструмента длиной 15 сантиметров использовались большие или мелкие кости крупного рогатого скота. По украшениям на нем мы видим, что первые жители Измира превратили даже простой инструмент в художественное произведение», — добавил Дерин.

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