В Беларуси остановлена сборка китайских автомобилей 7 22.10.2021, 15:50

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Еще один звоночек для режима из Поднебесной?

На заводе «Юнисон» под Минском остановилась сборка китайских кроссоверов Changan. Источники сайта «Китайские автомобили» называют причинами трудности с логистикой, которые наложились на внутренние процессы завода.

Летом 2020 года Changan поставил на конвейер белорусского предприятия кроссовер CS35 Plus. Чуть позже там организовали сборку CS75 FL. Оба бренда называли сотрудничество стратегическим.

На «Юнисоне» собирали и автомобили другой китайской марки — Zotye.

Однако в прошлом году появилась информация, что Zotye испытывает какие-то юридические трудности, из-за чего их выпуск на «Юнисоне» приостановили.

Независимые аналитики высказывали мнение, что Китай не устраивают действия режима Лукашенко, так как он становится угрозой для логистических цепей Поднебесной.

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