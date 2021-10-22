Таджики против «Талибана»: в Афганистане начались новые бои 22.10.2021, 16:25

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Партизаны «полны решимости».

Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый сыном погибшего лидера антиталибовской коалиции, объявил о начале вооруженной борьбы против исламистов.

Через полтора месяца после объявления об окончании войны в Афганистане, сделанного пришедшим к власти в Кабуле радикальным движением «Талибан», сопротивление их режиму разгорается с новой силой.

Ареной ожесточенных боев стала провинция, примыкающая к Панджшерскому ущелью, где сохраняются боеспособные формирования, которые могут вести затяжную партизанскую войну. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Партизаны «полны решимости»

Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном погибшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков радикального исламского движения «Талибан» в провинции Каписа.

В видеообращении фронта, которое размещено во вторник, 19 октября, на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.

А в минувшую пятницу сразу несколько источников, близких к повстанцам, сообщили: в северо-восточной провинции Баглан идут ожесточенные бои талибов с отрядами фронта. В соцсетях разошлось видео того, как колонны боевиков движутся в долину Андараб в этой провинции.

Факт столкновений с силами сопротивления впервые официально признали и талибы. Об этом, в частности, заявил начальник пресс-центра МВД Афганистана Кари Сайед Хости.

Северо-восточная провинция Баглан граничит на юго-востоке с провинцией Панджшер, которая оставалась последним оплотом вооруженного сопротивления талибам после падения правительства Ашрафа Гани в середине августа.

После ожесточенных боев с силами фронта, продолжавшихся около двух недель, 6 сентября талибы официально объявили о переходе долины под их полный контроль. Однако эта информация, вероятно, не соответствует действительности.

Так, Ахмад Масуд распространил в Афганистане очередной призыв к согражданам — поднять восстание против «Талибана». И подчеркнул, что силы сопротивления «полны решимости освободить Панджшерскую долину».

Во фронте также заявили, что «партизанские действия в Гиндукуше не позволят Пакистану оказывать прямую помощь «Талибану».

Сегодняшнее местонахождение Ахмада Масуда остается неизвестным. Одни источники сообщают, что он бежал в Таджикистан, другие утверждают, что он остался в Афганистане, перемещаясь из одного региона в другой, готовясь к новым боям.

Фронт заявляет, что на сегодняшний день контролирует около 60 процентов территории провинции Панджшер, а также город Андараб в провинции Баглан.

Эти провинции заселены таджиками и другими этническими меньшинства, такими как хазарейцы, и узбеки. Пуштуны — крупнейший афганский этнос, на который опирается талибы, — в этой местности менее 20 процентов.

В этой ситуации росту оппозиционных настроений способствует то, что идея создания в Афганистане инклюзивного правительства, представляющего не только пуштунское большинство, так и осталась нереализованной.

Звучавшие в стране и из-за рубежа призывы включить в него представителей других народов Афганистана талибами услышаны не были, хотя они утверждают обратное.

20 октября в Москве прошли переговоры по Афганистану, в которых участвовали представители талибов, России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Этот визит стал для талибов первым в новом качестве в рамках «московского формата» — как фактических властей Афганистана, который сами талибы называют Исламским Эмиратом. В делегацию вошли около десяти человек.

Формально участники встречи не объявили о признании их режима, но заявили о признании новой реальности — именно это движение взяло власть в стране, и с ним следует взаимодействовать. Талибов участники встречи призвали вести благоразумную внутреннюю и внешнюю политику.

Пожелание сформировать инклюзивное правительство также вошло в итоговое заявление.

До начала переговоров встречу с радикалами за закрытыми дверями провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После он сообщил, что обсудил с представителями движения выполнение их обещаний по формированию правительства с участием разных политических сил.

«Мы призываем движение талибов — и об этом говорили с уважаемой делегацией — строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран, прежде всего, против непосредственных соседей, стран Центральной Азии — наших друзей и союзников», — сказал Лавров.

Он отметил, что российские власти «удовлетворены уровнем практического взаимодействия с афганскими властями».

На переговорах поднимали вопрос международного признания «Талибана», сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Безусловно, этот момент когда-то наступит. Но он наступит — и это было сказано афганской делегации — когда она начнет выполнять большую часть ожиданий для международного сообщества, которая касается и вопросов правочеловеческих, и инклюзивности», — сказал Кабулов.

Сами исламисты настаивают, что выполнили все необходимые условия для того, чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана. Об этом заявил врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.

«Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», — подчеркнул он.

Представители России, однако, слова талибов об инклюзивности восприняли как элемент торга. «Они играют по политическим правилам — сразу не уступать, это идет большой политический торг», — говорит Кабулов.

Обсуждались на встрече также борьба с международным терроризмом и наркопреступностью, соблюдение базовых прав человека, гарантии безопасности соседних с Афганистаном стран.

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