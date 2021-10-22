Ученые рассказали интересный факт о ранних динозаврах 22.10.2021, 16:45

Художественная реконструкция динозавров с исследуемого участка в южной Патагонии / ©phys.org

Открытие было сделано при помощи рентгена.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Ученые из Музея палеонтологии Аргентины, Университета Витватерсранда (ЮАР), Массачусетского технологического института (США) и Европейского центра синхротронного изучения (Франция) использовали в исследовании собственные находки, собранные за последние девять лет, пишет Naked science.

Среди них — более 100 яиц динозавров, останки молодых и взрослых особей ящеров, найденные в пределах одной территории в Южной Патагонии (предполагается, что все обнаруженные здесь динозавры погибли одновременно — возможно, в результате наводнения).

Используя рентген, исследователи узнали, что все окаменелости яиц принадлежали Mussaurus patagonicus — растительноядному динозавру, жившему в ранний юрский период и относящемуся к зауроподоморфам, предкам массивных длинношеих зауроподов. Ученые заметили, что окаменелости были сгруппированы по возрасту: яйца и детеныши в одном месте, а скелеты молодых особей — в другом. А вот кости взрослых обнаружили лежащими поодиночке или парами на всей территории исследуемого участка.

По мнению авторов работы, такое распределение — признак сложной, похожей на стадо социальной структуры. Они считают, что динозавры откладывали яйца в месте общего гнездования, молодые особи при этом также собирались вместе на отдельной территории, а взрослые бродили в поисках пищи для стада.

Исследователи продатировали окаменелости и выяснили, что им около 193 миллионов лет. Эти выводы представляют собой свидетельства самой ранней социальной организации динозавров — на 40 миллионов лет раньше, чем считалось. Такое поведение могло давать им эволюционное преимущество — защиту от хищников.

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