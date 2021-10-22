Грузинский телеканал показал видео с Саакашвили из фуры со сметаной 22.10.2021, 16:49

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Возможно, он готовил инсценировку.

Провластный грузинский телеканал "Имеди" выпустил сюжет с видео, на котором экс-президент страны Михаил Саакашвили на пути в Грузию рассказывает, что его якобы похитили.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Предполагают, что видео снято в фуре с молокопродуктами, в которой Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию.

Политик рассказывает, что его якобы похитили и он не знает, спецлужбы какой страны стоят за этим. В сюжете рассказывают, что Саакашвили наверное готовил инсценировку на случай, если не сможет попасть в Грузию.

Адвокат Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что появление видео с телефона Саакашвили в программе "Имеди" означает, что его туда передала прокуратура, при этом не подтвердив и не опровергнув, что видео настоящее.

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