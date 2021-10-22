«Мне странно это комментировать»: медик ответила на антинаучное заявление Лукашенко 13 22.10.2021, 17:00

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К «тракторам» и «водке» прибавилось еще одно безумное заявление.

Александр Лукашенко заявил, что коронавирус может быть лечением от онкологических заболеваний. На госТВ сразу признали, что этот вывод может быть верным, потому что за 2020 и 2021 год число онкопациентов снизилось почти на 25 тысяч. Но медик Лидия Тарасенко, работавшая в области онкологии, с этим в корне не согласна. Она пояснила zerkalo.io почему.

По словам Александра Лукашенко, снижение выявленных онкозаболеваний может быть связано с тем, что «что-то такое происходит» из-за коронавируса.

Тем же вечером на государственном телевидении рассказали, что в 2020 году резко снизилась заболеваемость онкологией и смертность от нее, в то время как до этого наблюдался рост. В эфире подчеркнули, что Александр Лукашенко «сделал правильные выводы, основанные на тенденциях и цифрах».

«Это как обсуждать методики похудения с помощью заражения глистами»

— Мне, если честно, странно это комментировать. Это как обсуждать методики похудения с помощью заражения глистами. Кстати, рак еще предлагают лечить перекисью внутривенно (на самом деле это не работает!). Количество онкопациентов в прошлом году снизилось на 25 тысяч. А на сколько у нас снизилось количество населения в результате пандемии и миграции? Этой статистики нет и в ближайшее время не предвидится. Белстат так и не опубликовал данные о смертности за 2020 год. Но да, если умереть от ковида, то онкология не страшна, — комментирует врач-эндоскопист и гастроэнтеролог Лидия Тарасенко, которая с 2012 по 2018 годы работала заведующей отделением эндоскопии в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. — Но если серьезно, то абсолютно естественно, что во время волны коронавируса количество обращений пациентов с другими заболеваниями снижается. Но это не от того, что другие болезни в страхе отступили перед ковидом, это от того, что и пациентам, и медработникам приходится отложить все, чтобы заниматься экстренными вопросами.

По словам медика, особенно это негативно сказывается на профилактических обследованиях, которые позволяют выявить онкологию на самых ранних стадиях.

— В недавнем докладе Всемирной организации эндоскопии приводятся данные статистики, где сказано, что во время пандемии было отложено 23 из 28 профилактических программ скрининга. Надо понимать, что если сегодня человек не пришел на скрининговое обследование, то рак у него не завтра обнаружится, а через 3, 5 или 8 лет, — говорит врач.

В British Medical Journal еще в первую волну пандемии на примере более чем 1,2 млн пациентов с различными опухолями было доказано, что отсрочка лечения рака даже на месяц негативно сказывается на прогнозе выживаемости, указывает Лидия Тарасенко. Она также приводит исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Там говорится, что в Великобритании в результате задержек с диагностикой из-за пандемии COVID-19 ожидается значительный рост числа смертей от рака, которые можно было предотвратить. Авторы исследования указывают на «острую необходимость политического вмешательства для снижения прогнозируемых дополнительных смертей от рака в результате задержек в диагностике».

— Весь мир сегодня работает над стратегиями того, как справляться с новыми вызовами, как не потерять из виду пациентов, которые не смогли пройти скрининг вовремя, а не надеяться, что все как-нибудь само полечится коронавирусом. Бог им в помощь, конечно. Когда нет ни медицины, ни здравого смысла, то уповать можно только на него.

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