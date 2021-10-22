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ЕС введет санкции против белорусского режима из-за нелегалов

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  • 22.10.2021, 17:10
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ЕС введет санкции против белорусского режима из-за нелегалов

Ограничения введут как против компаний, так и против отдельных людей.

Евросоюз продолжит бороться с гибридной атакой со стороны белорусского режима и введет дополнительные ограничительные меры в отношении физлиц и компаний, сообщает корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

Это стало известно по результатам саммита Совета ЕС, который проходил 21-22 октября.

Ограничения введут как против компаний, доставляющих мигрантов в Беларусь и далее к границе ЕС, так и в отношении людей, замешанных в этих схемах.

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