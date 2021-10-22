ЕС введет санкции против белорусского режима из-за нелегалов 1 22.10.2021, 17:10

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Ограничения введут как против компаний, так и против отдельных людей.

Евросоюз продолжит бороться с гибридной атакой со стороны белорусского режима и введет дополнительные ограничительные меры в отношении физлиц и компаний, сообщает корреспондент RFE/RL Рикард Йозвяк.

Это стало известно по результатам саммита Совета ЕС, который проходил 21-22 октября.

Ограничения введут как против компаний, доставляющих мигрантов в Беларусь и далее к границе ЕС, так и в отношении людей, замешанных в этих схемах.

EU leaders have adopted #EUCO conclusions on #Belarus:The EU will continue countering the ongoing hybrid attack launched by the Blr regime, incl by adopting further restrictive measures against persons and legal entities, in line with its gradual approach, as a matter of urgency — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

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