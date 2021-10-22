«Сколько еще нужно смертей, чтобы вы достали язык из одного места?» 2 22.10.2021, 17:36

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Медики ответили на отмену масочного режима в Беларуси.

22 октября Министерство здравоохранения Беларуси внесло изменения в санитарные нормы и правила, связанные с COVID-19. Теперь из них полностью исключили пункт 411, который обязывал людей носить маски и держать дистанцию в учреждениях, организациях и общественном транспорте. Обязательный масочный режим продержался 9 дней, сообщает «Радыё Свабода».

«Сейчас все мои усилия и усилия моих коллег, извините, коту под хвост?»

Участковая терапевт Ольга, которая работает в одной из минских поликлиник, говорит, что сначала не поверила информации об отмене масочного режима. Она работает на полторы ставки, телевизор смотреть некогда, после напряженной работы уже не до того.

«Мы столько усилий потратили, чтобы приучить людей заботиться о себе и о людях вокруг. У меня после приема язык уже не ворочается, так как постоянно объясняю людям пожилого возраста, что маску нужно носить не на бороде, а закрывать ею нос и рот, и что марлевые многоразовые маски нужно обязательно стирать и гладить! Кажется, своих постоянных пациентов убедила.

Кстати, буквально вчера, возвращаясь с работы, на экране в автобусе увидела социальную рекламу, как правильно носить маски. Еще улыбнулась про себя, ведь резинку назвали «ушным фиксатором» и объясняли, что именно за него нужно надевать маску, а не шарить руками», — говорит Ольга.

А сегодня утром она прочитала в Telegram об отмене масочного режима и сначала не поверила.

«Простите, у меня слов нет... Столько работы мы провели, приучили людей, убедили. Теперь все мои усилия и усилия моих коллег, извините, коту под хвост?», — эмоционально высказывается участковая Ольга.

«Никто из профессионалов и специалистов не осмелился возразить. Очень стыдно за коллег»

Врач-инфекционист Александр рассказал, что из профессионального интереса посмотрел недавно по БТ ток-шоу «Понятная политика плюс», посвященное борьбе с коронавирусом. А через пару дней — совещание у Лукашенко. И сравнил, как одни и те же специалисты вели себя на ток-шоу и на совещании с участием первого лица.

«Участвовали в программе министр здоровья, известный профессор-инфекционист, ректор медуниверситета, чиновники (кстати, я очень удивился, что они все были в масках и на расстоянии друг от друга — «как положено»). И ведущие постоянно шутили, что нужно соблюдать дистанцию, отодвигались друг от друга, театрально обращаясь к зрителям: «Носите маски! Сохраняйте дистанцию. Бегите быстрее вакцинироваться!».

Министр Дмитрий Пиневич говорил о правовых документах, требующих носить маски, О мерах профилактики. Авторитет, профессор Игорь Карпов — о том, что маски очень важны, важна и дистанция. А те же самые лица через пару дней на совещании у Лукашенко сидели без масок и кивали ему в такт, когда он нес, извините, полную ахинею, чушь. И никто из профессионалов, специалистов не осмелился возразить. Простите, очень стыдно за коллег.

Думаю, что скоро опомнятся, открутят все назад и обвинят СМИ: опять их не так поняли и перекрутили», — говорит врач-инфекционист Александр.

«У молодежи, мне кажется, сейчас тренд "сделай наоборот, не так, как хочет государство"»

Молодая специалист Анастасия, которая только в августе начала работать интерном в Бобруйске, считает, что по крайней мере продвинутая молодежь будет делать точно наоборот — даже тот, кто не носил масок, после такого решения правительства наденет их.

«У Беларуси всегда свой путь. То весь мир смеялся, что ковид нужно лечить трактором, водкой, хоккеем. Теперь что коронавирус побеждает рак и что маски в Беларуси отменили. Сколько продержался обязательный массочный режим? Кажется, дней 10?

Но, надеюсь, народ же не глуп у нас, читает нормальные СМИ и Telegram-каналы, не смотрит БТ, а следит за мировыми тенденциями. Умные люди будут носить маски. Некоторые вопреки, принципиально. Ведь у молодежи, мне кажется, сейчас тренд «сделай наоборот, не так, как хочет государство». Только что листала «Фейсбук» — там уже такой своеобразный флешмоб: люди публикуют селфи в масках. Так что умные люди маски будут носить», — убеждена интерн Анастасия»

Также очень жестко на тему решения Минздрава высказался инфекционист Никита Соловей:

— Поясню человеческим языком. Во время пандемии COVID-19, еще скорее всего даже не на пике заболеваемости, когда поликлиники и стационары учреждений здравоохранения всех регионов страны захлебываются от пациентов c COVID-19, нехватки кислорода, лекарственных средств, когда приостановлено оказание помощи пациентам практически со всей плановой патологией, когда многих пациентов даже с острыми заболеваниями врачи вынуждены отправлять лечиться домой, так как физически некуда госпитализировать, не подвергая риску инфицироваться еще и ковидом, отменяется обязательный масочный режим в местах массового скопления людей.

Например, в метрополитене в час пик, в магазинах, торговых центрах и т.д.

Меня не удивляет позиция чиновников МЗ РБ. Там давно все понятно. Основная цель этого «министерства» уже давно — выслужиться перед вышестоящими чиновниками, и точно не забота о людях, все последовательные действия от фальсификаций статистики по заболеваемости и смертности от ковида до удивительно «тактических» решений об этом ярко свидетельствуют.

Должностным лицам в недалеком будущем за это еще придется ответить перед законом и белорусским народом. Текущий прецедент Бразилии Вам в помощь.

Меня удивляет позиция очень многих моих коллег. Неужели в санитарно-эпидемиологической службе, инфекционной службе, анестезиологии и реаниматологии, других отраслях среди штатных и внештатных специалистов не осталось настоящих врачей, для которых здоровье и благополучие собственного народа гораздо важнее, чем сиюминутное благополучие кучки чиновников?

Сколько еще надо сотен смертей пациентов в день, чтобы вы достали свои языки из одного места и наконец начали делать все возможное для прекращения творящегося с ковидом безумия? В том числе влияя на ключевые решения по предотвращению дальнейшего распространения пандемии. Наверное, это риторический вопрос. Но, может, хоть кто-то еще сможет задуматься...

Дорогие пациенты! Медики не паникуют. Они из последних сил, оказывая помощь на дому, в поликлиниках и стационарах, делают все возможное, чтобы вы вышли из катастрофы с COVID-19 с минимальными потерями. К сожалению, не все зависит от нас самих.

Я еще раз призываю как можно быстрее вакцинироваться всех, кто этого еще не сделал, использовать маски хотя бы в транспорте и местах массового скопления людей, отменить необязательные подходы в магазины, торговые центры, на развлекательные мероприятия, заботиться не только о себе, но о людях рядом с вами, которые зачастую могут быть более уязвимы, чем мы. Только вместе мы сможем справиться!

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