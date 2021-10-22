Система сломана, несите новую 22.10.2021, 18:18

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Поучительная история предпринимателя из Рогачева.

Предпринимателю из Рогачева госорганизации должны 188 000 рублей, пишет телеграм-канал «БОР».

Бизнесмен помогал сельхозорганизациям Гомельской области во время уборочной. Возил топливо. Как итог — за работу ему должны 188 тысяч рублей. И, судя по всему, платить никто не собирается.

Система сломана, несите новую! Одурев от вседозволенности, хозяйственники уже полным ходом пережёвывают лояльных себе людей, преданных ябатек, пособников и просто людей готовых с ними сотрудничать. Пусть бизнесмен еще спасибо скажет, что у него в телефоне не нашли «экстремистский материал» и призывы к смене власти.

Вывод един для всех: все, абсолютно все могут оказаться неугодными.

Не важно кто ты, не важно, где ты работаешь, не важно на какой должности, важно только одно — власть должна принадлежать народу. Только в наших с вами силах этого добиться. Только от нас зависит, как будет развиваться страна. Все вместе мы покажем кто главный!

Стачке быть.

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