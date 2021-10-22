Топ-10 фильмов для просмотра в выходные 1 22.10.2021, 18:25

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Один из них - «Вечное сияние чистого разума».

Погода все меньше радует горожан солнцем и теплом. Выходить на улицу не хочется, а заниматься домашними делами тем более. Поэтому в эти выходные intex-press.by советуем вам насладиться мелодрамами, которые заставят вас смеяться и одновременно плакать от счастья! Запасайтесь носовыми платками, заваривайте крепкий чай и укутывайтесь в плед! Приятного просмотра!

«Идеальные незнакомцы»

Страна: Италия, 2015

Жанр: Мелодрама, драма, комедия

Режиссер: Паоло Дженовезе

Семеро друзей, которые собрались за ужином, начинают играть в странную игру — читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, чем это для них обернется.

«500 дней лета»

Страна: США, 2009

Жанр: Мелодрама, комедия

Режиссер: Марк Уэбб

Главный герой работает в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Он придумывает все те забавные подписи, которые мы cчитаем на них. Молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она — «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и — невероятно забавен!

«Вечное сияние чистого разума»

Страна: США, 2004

Жанр: Мелодрама

Режиссер: Мишель Гондри

Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт ничем не примечательной серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку в другом направлении и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. На обратном пути они знакомятся в вагоне электрички и парень понимает, что у них с Клементиной очень много общего, как будто он уже знает эту девушку. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того — они были парой.

«Английский пациент»

Страна: США, Великобритания, 1996

Жанр: Драма, мелодрама, военный

Режиссер: Энтони Мингелла

Вторая мировая война близится к концу. Молодая канадская медсестра ухаживает на заброшенной вилле за своим «английским пациентом», который получил страшные ожоги во время авиакатастрофы в пустыне Сахара.

Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной, сметенный ураганом войны и банальными предрассудками, что в конце концов и привело к трагической развязке.

«Труп невесты»

Страна: США, Великобритания, 2005

Жанр: Мелодрама, фэнтези, мюзикл

Режиссер: Тим Бертон

Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя – молодого человека Виктора – силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря на то, что проживание в Царстве мертвых оказывается много интересней, чем его привычный викторианский образ жизни, Виктор понимает, что свою единственную любовь он не променяет ни на что ни в одном из альтернативных миров…

«Полночь в Париже»

Страна: США, Испания

Жанр: Мелодрама, комедия, фэнтези, 2011

Режиссер: Вуди Аллен

Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

«Аритмия»

Страна: Россия

Жанр: Мелодрама, драма, 2017

Режиссер: Борис Хлебников

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах.

«Крупная рыба»

Страна: США, 2003

Жанр: Фэнтези, драма, мелодрама

Режиссер: Тим Бертон

В основу этой приключенческой ленты положен роман Дэниела Уоллеса «Большая рыба: роман мифических пропорций». Умирает отец, о жизни которого сын хочет узнать как можно больше, собирая истории о нем.

Сын пытается воссоздать ускользающую жизнь отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов. Взлеты и падения в жизни человека в итоге предстают в неожиданном ракурсе.

«Знакомьтесь, Джо Блэк»

Страна: США, 1998

Жанр: Мелодрама, фэнтези, драма

Режиссер: Мартин Брест

В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, принявшая обличье обворожительного молодого человека по имени Джо Блэк.

Смерть, уставшая от своих привычных обязанностей, предлагает Пэрришу необычное соглашение: магнат станет проводником Джо в мире живых, где тот планирует провести свой отпуск. По окончании каникул Смерть заберет Пэрриша с собой. С помощью Уильяма, загадочный и эксцентричный Джо начинает свое путешествие по бренной Земле.

«Дневник Памяти»

Страна: США, 2004

Жанр: Мелодрама

Режиссер: Ник Кассаветис

Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война.

После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви.

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