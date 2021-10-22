Минздрав лавировал-лавировал да не вылавировал

Минздрав лавировал-лавировал да не вылавировал3
- 22.10.2021, 18:45
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Дико смотреть на действия чиновников от медицины.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит свеча, течет вода и Минздрав пытается выполнить безумные распоряжение Лукашенко по маскам, пишет «Салідарнасць».
Весь день 22 октября Минздрав штормило. Как из рога изобилия сыпали все новые и новые распоряжения и разъяснения по ношению, вернее уже неношению (или все же еще ношению?) масок. И дико было смотреть на эти потуги в желании чиновников от медицины.
А пока Минздрав все еще пытается определиться, кто же ему больше дорог узурпатор или белорусы, вспомним хронологию событий.
Когда чуть более недели назад министр здравоохранения Пиневич появился в эфире госканалов в маске, а на следующий день посыпались штрафы в отношении граждан, игнорирующих распоряжение носить маски, казалось, что вопрос со средствами защиты решен окончательно и бесповоротно.
Но не тут-то было.
21 октября главный «специалист» по альтернативному лечению коронавируса провел совещание, на котором раскритиковал принятые во всем мире меры защиты и призвал «не напрягать» людей. Расслабленные в его понимании граждане должны были сами решать, заражать им окружающих или нет.
И вот понеслось.
Утром 22 октября Минздрав строчил одно распоряжение за другим. К нему по мере необходимости подключились и другие ведомства.
Сначала из санитарных норм и правил, которые приняли буквально 9 октября, исключили пункт, обязывающий при посещении учреждений «использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию».
Затем в Минздраве решили, что взяли слишком круто и немножко добавили масок в повседневную жизнь. В официальном комментарии появилось указание об обязательном ношении средств защиты на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, включая метрополитен.
Но ситуацию уже было не остановить. Тут же стали сыпаться новости о новом подходе к решению проблемы с коронавирусом. Мингорисполком сообщил об отмене решения об обязательной вакцинации курьеров и водителей такси в Минске. А Бобруйск отчитался о снятии запрета на обслуживание в магазинах клиентов без масок, а также проверок свидетельств о вакцинации или ПЦР для посетителей ночных клубов и дискотек.
Очевидно, оценив масштаб последствий, Минздрав снова решил озаботиться здоровьем граждан. С сайта было удалено утреннее сообщение и опубликовано новое.
В нём отмечается, что маски носить все же рекомендовано (хоть и не обязательно). При этом в новом посте Минздрав не уточняет, обязаны ли белорусы носить маски в транспорте.
В сообщении сказано: «Отменено применение административной ответственности к физическим лицам, за неиспользование средств защиты органов дыхания (далее – маски) на объектах всех форм собственности и в общественном транспорте. Но вместе с тем, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, Министерство здравоохранения рекомендует гражданам использовать средства защиты органов дыхания при посещении объектов и организаций».
В общем, лавировали-лавировали да не вылавировали. Осталось только понять, как в этой ситуации поведут себя сами белорусы.