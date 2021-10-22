Премьер-министр Польши: Необходимы новые санкции против Лукашенко 1 22.10.2021, 18:53

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Матеуш Моравецкий

Еще один пакет санкций коснется в частности авиакомпании «Белавиа».

На саммите Европейского совета 22 октября в Брюсселе основной темой являлась миграция. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты используются режимом Лукашенко для создания угрозы безопасности Польши и Европейского союза, передает «Польское радио».

В ходе дискуссии за закрытыми дверями глава правительства Польши подчеркнул, что кризис на польской и европейской границе с Беларусью является инструментализацией миграции, управляемой режимом в Минске. Несколько глав стран ЕС, в том числе премьер-министр РП, высказались за скорейшую доработку еще одного пакета санкций, который коснется в частности белорусской авиакомпании «Белавиа», доставляющей мигрантов с Ближнего Востока в Минск.

Также должны быть проведены переговоры со странами Ближнего Востока и Африки, откуда идет волна мигрантов.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал руководителей стран ЕС принять меры по борьбе с нелегальной миграцией. Литва, наряду с Польшей и Латвией, испытывает миграционное давление со стороны режима Лукашенко. Одним из решений, предложенных президентом Литвы, является строительство физических заграждений на границах ЕС для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов:

«Мы стремимся обновить и переосмыслить нашу миграционную политику. Нынешняя политика была определена несколько лет назад при совершенно иных обстоятельствах, потому что тогда это был действительно гуманитарный кризис, а не использование миграции как оружия против суверенных стран Евросоюза. Мы также должны поднять вопрос о физическом заборе, физическом барьере, который крайне необходим в качестве краткосрочного решения».

10 стран, включая Польшу, поддержали призыв профинансировать заграждение на внешних границах ЕС в ответ на действия стран, которые используют мигрантов инструментально.

Глава польского правительства также упомянул о последнем миграционном кризисе, произошедшем несколько лет назад, который вызвал разногласия в ЕС.

Тогда учреждения ЕС вместе со странами Западной Европы настаивали на принудительном принятии мигрантов странами ЕС по квотам, однако Польша и ряд соседних с нею стран выступали против и подчеркивали, что самое главное — это эффективная защита границ.

«Я рад, что на этот раз, в отличие от 2015 и 2016 годов, Европейский союз говорит в унисон с Польшей. Эта горькая история признала правоту Польши», заявил Матеуш Моравецкий.

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