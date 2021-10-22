В Молдове объявлен режим ЧП из-за газового кризиса 22.10.2021, 18:58

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Он будет действовать с 22 октября по 20 ноября.

В Молдове объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября - в связи с кризисом в энергетической сфере. Такое решение принял парламент на заседании в пятницу, 22 октября. За предложение проголосовали 55 депутатов от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS), пишет dw.com.

С запросом о введении режима ЧП обратилась в парламент премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, это позволит обойти некоторые процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Власти Молдовы не уверены, что смогут договориться с "Газпромом"

Причиной проблем с газом в стране стал резкий рост цен на топливо, а также сложности с согласованием нового долгосрочного контракта на поставку газа с "Газпромом".

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с российским энергетическим концерном, заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истек 30 сентября. Однако соглашение было продлено еще на месяц, в течение которого Кишинев покупает газ у "Газпрома" по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Это почти в три раза дороже, чем в начале года, когда газ для страны стоил около 250 долларов за тысячу кубометров (цены менялись ежеквартально).

Гаврилица рассказала, что молдавским переговорщикам в Москве пока не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом", и "нет уверенности" в том, что власти смогут заключить новый долгосрочный контракт.

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