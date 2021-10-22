Под Минском построили очень необычный дом-шалаш 22.10.2021, 19:40

Узнали, для кого и зачем.

«Онлайнер» нашел интересное объявление: под Минском, в деревне Колодищи, продается необычное на вид здание, похожее то ли на очень дорогой вигвам, то ли на пристанище современной ведьмы, то ли вообще на культурный манифест. Проект здания разработал архитектор, которого для этих целей наняли собственники. Он предложил заказчикам концепцию дома-шалаша, они взяли и поддержали: мол, отчего бы и не поэкспериментировать?

Как рассказали в агентстве недвижимости, владелец — бизнесмен. Здание построено в 2008 году (между прочим, рабочие управились всего за год). Стены сложены из кирпича и блоков, крыша покрыта гибкой черепицей.

Половину комнат хозяин намерен использовать как жилые помещения, половину — как офис. Правда, процесс внутренней отделки значительно растянулся: до сих пор только офисная часть более-менее благоустроена и сдается в аренду. В остальных комнатах на стенах по-прежнему голый кирпич.

— Собственник хотел не просто переехать сюда вместе с семьей, но еще и заниматься здесь бизнесом. Подобная практика, когда собственная квартира или дом превращаются еще и в офис, уже есть в других странах, — пояснила агент. — Однако, когда доходы нашего клиента упали, вкладывать серьезные суммы в ремонт перестало иметь смысл. Да и вообще, содержать такую большую жилплощадь затратно. Особенно когда есть и другая недвижимость.

Габариты у дома действительно впечатляют. Общая площадь — 483,5 кв. м. Состоит дом из двух этажей, чердака и просторного подвала. На первом этаже — пять комнат, ванная и прихожая, на втором — еще четыре плюс кухня.

Размер самого участка — чуть больше 15 соток. К нему подведены все необходимые инженерные коммуникации: электричество, газ, вода и канализация.

По мнению владельца, коттедж можно использовать как пристанище для многодетной семьи, офис, мастерские или складские помещения, гостиницу или агроусадьбу, детский приют семейного типа.

— Много людей интересуются, звонят, но далеко не все осознают, сколько денег придется вложить, чтобы довести до ума все, что внутри. А это как минимум столько же, сколько стоит сам дом.

Кстати, цена за него такая — $124 900 по курсу.

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