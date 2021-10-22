закрыть
22 октября 2021, пятница, 21:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Косово высылает двух российских дипломатов

4
  • 22.10.2021, 19:49
  • 1,826
Косово высылает двух российских дипломатов

Дипломатов объявили персонами нон грата.

Власти Косово объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из офиса связи РФ в Приштине. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

"На этой неделе я попросила вице-премьер-министра, министра иностранных дел ... объявить персоной нон грата двух должностных лиц Управления связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй Республики Косово. Сегодня МИД принял решение о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно сообщил о необходимости выполнения этого решения правоохранительными и соответствующими органам ", - отметила президент Косово Вьоса Османи.

"Институты Республики Косово преданы борьбе со злокачественным влиянием Российской Федерации и ее союзников в регионе, которые имеют целью подорвать наши достижения и достижения Соединенных Штатов, НАТО и ЕС", - отметила она, добавив, что по этой причине Приштина "будет продолжать тесно сотрудничать с американскими и европейскими союзниками ", чтобы предотвратить "дестабилизирующие амбиции Российской Федерации" в Косово и в регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел
Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип