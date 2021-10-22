Ученые назвали лучшее для вакцинации время суток 1 22.10.2021, 19:56

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Эксперты из Германии и Швейцарии провели важный эксперимент.

Активность иммунной системы человека меняется в зависимости от времени суток, пришли к выводу ученые из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии, пишет «РБК».

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах и культурах клеток человека, в процессе которого следили за дендритными клетками, которые активно распознают антигены — специфические фрагменты патогенов. Дендритные клетки после распознавания мигрируют в лимфатические сосуды, по которым достигают лимфатических узлов. Там они «представляют» обнаруженный антиген другим иммунным клеткам — T-лимфоцитам, что приводит к выработке антител.

Иммунологи пришли к выводу, что дендритные клетки наиболее активно перемещаются в конце стадии покоя организма, перед возобновлением активности. Для мышей это день, а для человека — раннее утро. Ученые считают, что время суток нужно учитывать при вакцинации и при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить эффективность процедур.

В сентябре ученые из Университета Рокфеллера пришли к выводу, что вакцинация после выздоровления от COVID-19 приводит к образованию в организме «гибких» антител, что позволяет получить «сверхчеловеческий» иммунитет.

Антитела, которые выявили у таких пациентов, оказались эффективны против шести мутаций коронавируса, включая варианты дельта и бета. Они также смогли справиться с мутацией, специально созданной в лаборатории и сочетающей в себе сразу несколько штаммов.

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