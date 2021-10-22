Облака от извержения вулкана на Канарах дошли до Минска 1 22.10.2021, 20:12

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Что с качеством воздуха в столице?

Сероводородные облака от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, которые достигли Минска, не представляют опасности для жителей столицы. Об этом сообщают "Минск-Новости" со ссылкой на специалистов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма (Канарский архипелаг) началось 19 сентября. Лава достигла океана, в результате чего начали выделяться токсичные испарения. По информации с интерактивных карт, сероводородный туман в начале этой недели достиг Беларуси. На качество воздуха в столице он не повлиял, заверяют синоптики.

В период с 1 по 21 октября качество воздуха в Минске оценивалось как довольно благополучное. Нормативы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не превышены. Атмосферные осадки, которые выпали в столице с 20 по 22 октября, были нейтральные.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха может продолжиться до Рождества. По последним данным, лава уже уничтожила более 880 гектаров земли и разрушила свыше 2100 зданий. Власти острова Пальма были вынуждены эвакуировать 7 тысяч жителей.

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