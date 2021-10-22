Тайная резиденция, деньги зятьев: Главные коррупционные скандалы главы Узбекистана Мирзиеева 2 22.10.2021, 20:18

3,084

Шавкат Мирзиёев

В воскресенье в Узбекистане пройдут президентские выборы.

В воскресенье, 24 октября, в Узбекистане пройдут выборы президента, уже седьмые в истории страны, передает «Настоящее время».

Никто из политологов не сомневается, что действующий президент Шавкат Мирзиёев одержит на них убедительную победу и останется на своем посту – несмотря на то, что первая пятилетка Мирзиёева на посту президента Узбекистана была богата коррупционными скандалами. Независимые СМИ неоднократно уличали родственников и ближайшее окружение президента в "распиле" средств государственного бюджета: выделении средств госзаказа без тендеров близким к политику компаниям, завышении цен в рамках госзаказа и непрозрачности тендерных процедур. Критики президента утверждают, что многие родственники Мирзиёева за короткое время сильно разбогатели, а сам он окружил себя олигархами и бизнесменами, которым оказывает покровительство.

Главные коррупционные скандалы эпохи Мирзиёева:

Сардобинское водохранилище

Самая громкая и трагическая коррупционная история была связана с Сардобинским водохранилищем. Его спроектировали и построили еще в период, когда Мирзиёев был премьером Узбекистана, потратив почти $405 млн. Однако 1 мая 2020 года на водохранилище произошел прорыв искусственной дамбы, в результате чего погибли шесть человек, 70 тысяч человек были эвакуированы, а водой залило значительные территории не только в Узбекистане, но и в соседнем Казахстане.

Расследование показало, что причиной катастрофы стали ошибки в проектировании и хищения в особо крупном размере при строительстве водохранилища (хотя следователям пришлось изучать версию, что дамбу повредили хищные рыбы). По итогам следствия Верховный суд Узбекистана вынес приговор 17 обвиняемым, в основном строителям дамбы: они получили до 10 лет лишения свободы.

Бизнес на борьбе с пандемией

В то время как весь Узбекистан в 2020 году сидел в карантине из-за пандемии коронавируса, несколько высокопоставленных чиновников из ближнего круга Мирзиёева и приближенных к ним бизнесменов сделали состояния на борьбе с COVID-19. Это:

- мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев: его младшая дочь Камила, по данным Радио Свобода, помолвлена с сыном главы администрации президента Мирзиёева Зайнилобиддина Низомиддинова;

- первый зампремьера Узбекистана и бывший председатель правления "Узбекистанских железных дорог" Ачилбай Раматов;

- учредитель и основной владелец акций компаний Eriell и Enter Engineering олигарх Бахтиер Фазылов. Фазылов – новый владелец аэропорта Самарканд, а его компания Eriell предоставляет услуги по строительству скважин и сотрудничает с "Газпромом", "Роснефтью", "Лукойлом" и другими российскими нефтегазовыми компаниями.

Как выяснили журналисты узбекской службы Радио Свобода, именно их структурам без проведения тендерных и конкурсных процедур правительство Узбекистана поручило строительство ковидных центров за сотни миллионов долларов. Помимо этого, компании трех перечисленных выше чиновников и бизнесменов также освобождались от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.

Всего правительство Узбекистана потратило на борьбу с пандемией порядка $8 млрд.

Обогащение родственников

За несколько лет пребывания у власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева резко выросло состояние его зятьев (мужей дочерей президента).

Из двух мирзиёевских зятьев наиболее известным и публичным в Узбекистане является Отабек Умаров, муж Шахнозы Мирзиёевой. С первых дней своего президентства Шавкат Мирзиёев назначил его замглавой своей службы безопасности. Под контролем Умарова находятся практически все клубы смешанных боевых искусств Узбекистана.

Младший зять президента любит дорогие автомобили и быструю езду. Недавно он попал в ДТП и, по данным СМИ, получил серьезные травмы, из-за чего его пришлось оперировать за границей. Журналисты Радио Свобода также выяснили, что Отабек Умаров через своего младшего брата Ойбека владеет десятками компаний, общий капитал которых оценивается примерно в 730 миллионов долларов.

Имя старшего зятя Шавката Мирзиёева Ойбека Турсунова, мужа Саиды Мирзиёевой, нечасто появляется в СМИ. Однако его состояние за время президентства Мирзиёева также резко выросло.

По словам узбекистанского политолога Рафаэля Саттарова, Турсунов занимает пост замглавы администрации президента. В его бизнес-империю, по данным интернет-издания Gazeta.Uz, входит 75%-я доля в уставном фонде ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр", который работает под брендом Uzcard. По данным того же издания, Турсунов через свою компанию Promadik Invest выкупил примерно 35% акций "Капиталбанка".

Помимо этого, по данным сайта mezon.io, зять президента владеет ресторанами "Куранты", "Оби хаёт", "Трюфель" и Nobel, а недавно Ойбек Турсунов стал владельцем гостиницы "Шодлик Палас".

Тайная резиденция Шаввозсой

Венцом коррупционных скандалов мирзиёевского периода можно считать историю с тайной резиденцией президентской семьи Шаввозсой. Комплекс зданий с собственным искусственным озером находится в 100 километрах к юго-востоку от Ташкента.

Журналисты Радио Свобода в ходе своего расследования выяснили, что тайная резиденция, наличие которой Мирзиёев никогда не признавал, обошлась Узбекистану в сотни миллионов долларов. Ее строительством занимались все те же компании приближенных олигархов Мирзиёева, а все документы по строительству имеют гриф "секретно". Помимо этого, над территорией комплекса установлена бесполетная зона, а при входе на территорию комплекса у людей изымают мобильные телефоны.

Когда информация о резиденции все-таки была опубликована, власти Узбекистана, включая самого Мирзиёева, пытались доказать, что не имеют к ней отношения. Президент утверждал, что эта "зона отдыха" принадлежит государству, а именно "Узбекистанским железным дорогам", а отдыхают там простые сотрудники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».