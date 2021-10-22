Стали известны подробности несчастного случая на съемках фильма с Алеком Болдуином 1 22.10.2021, 20:45

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Популярный голливудский актер прокомментировал гибель оператора.

Оператор Галина Хатчинс, гражданка Украины, погибла на съемках вестерна "Раст" около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте - популярный голливудский актер Алек Болдуин. Пострадал также режиссер фильма Джоэл Соуза, передает ВВС.

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита.

"Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел".

"Нет слов, чтобы описать моё потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с её мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье", - написал Болдуин в "Твиттере".

Актер добавил, что его сердце разбито, и он очень переживает за мужа и сына Галины, а также за всех ее близких и друзей.

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Участвующая в съемках американская актриса Фрэнсис Фишер написала в "Твиттере", что его уже выписали из больницы, хотя ранее сообщалось, что Соуза был в реанимации. "Наш режиссер Джоэл Соуза выписан из больницы", - написала актриса.

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем "Твиттере" фотографии, сделанные во время съемок. Инцидент произошел на ранчо Бонанза Крик неподалёку от Санта-Фе, где часто снимаются голливудские фильмы.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

"Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован".

Газета Santa Fe New Mexican опубликовала снимки (требуется подписка) явно потрясенного Болдуина на парковке сразу после случившегося. Издание сообщает, что его журналист видел актера плачущим после разговора с полицейскими.

Галина Хатчинс рассказывала на своем сайте, что она родилась и выросла "в окружении оленей и атомных подводных лодок": в семье военного, который служил на советской военной базе за Полярным кругом. Закончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

В Киеве подтвердили украинское гражданство Галины Хатчинс.

"Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - заявили Би-би-си в министерстве иностранных дел Украины.

Коллеги вспоминают Галину Хатчинс как бесспорного профессионала.

"Очень много украинцев работает в Голливуде. В Украине об этом никто ничего не знает, но в командах кинематографистов и ассистенты режиссеров, и помощники операторов, и операторы, которые работают на больших фильмах, очень часто украинцы. И безумное количество украинцев-актеров, которые снимаются в Голливуде на вторых планах, и мы их не знаем", - рассказал Украинской службе Би-би-си друг Галины Алексей Федосов, работавший вместе с ней на съемках картины.

"Галя достигла очень многого, - говорит он. - Она очень светлый человек, я ее часто встречал в Американской гильдии операторов, на светских мероприятиях. Ее все очень сильно любили, у нее был прекрасный творческий подход, я знаю, что она здесь училась и после обучения продолжила работу здесь. Она прекрасная мама прежде всего".

Гильдия кинематографистов США назвала смерть Хатчинс очень скверным известием и ужасной потерей.

"Подробности произошедшего пока не ясны, но мы их выясняем, и поддерживаем полноценное расследование этого ужасного происшествия", - говорится в заявлении гильдии.

Один из последних постов Галины в "Инстаграме" - видео, на котором она едет на лошади, с подписью: "Одно из преимуществ съемок вестерна - это то, что можно в выходной отправиться на конную прогулку".

Как пишет Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и приговаривают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в "Инстаграме" свою фотографию на съемочной площадке с подписью "Бог ты мой, это тяжелое дело". Сейчас эта фотография недоступна.

Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, стала гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом "Ворон" в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.

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