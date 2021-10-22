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В выходные возможен снег

  • 22.10.2021, 20:51
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В выходные возможен снег

Потом все переменится.

Вокруг нас все еще увивается циклон Хендрик, создает завихрения. Но энтузиазм этого Хендрика идет на спад, он уже заприметил на востоке Вологду, скоро отравится туда. С его уходом ветер должен утихнуть, октябрь станет более уравновешенным и «умеренно теплым», как говорят в Белгидромете. Но впереди у нас очередная бесплодная попытка увидеть первый снег, не проморгайте, пишет «Онлайнер».

Синоптики говорят, что в четверг видели на юге 21 градус. Больше такого, скорее всего, не будет. В выходные все еще ветрено, по этому поводу действует оранжевый уровень угрозы. В субботу на большей части страны ожидаются дожди, а на северо-востоке как раз не исключен снег. Днем от 5 до 11.

В воскресенье осадки, ветер и температура должны пойти на спад.

Дело в том, что в районе Германии сейчас завелся антициклон с именем Кведлинбургия, именно он попробует диктовать нам условия на следующей неделе. В ночь на понедельник ждем заморозки от 0 до минус 7 градусов. Дальше — спокойная погода с низкой вероятностью осадков. Днем — от 5 до 14, это в среднем чуть-чуть теплее нормы.

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