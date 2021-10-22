В выходные возможен снег 22.10.2021, 20:51

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Потом все переменится.

Вокруг нас все еще увивается циклон Хендрик, создает завихрения. Но энтузиазм этого Хендрика идет на спад, он уже заприметил на востоке Вологду, скоро отравится туда. С его уходом ветер должен утихнуть, октябрь станет более уравновешенным и «умеренно теплым», как говорят в Белгидромете. Но впереди у нас очередная бесплодная попытка увидеть первый снег, не проморгайте, пишет «Онлайнер».

Синоптики говорят, что в четверг видели на юге 21 градус. Больше такого, скорее всего, не будет. В выходные все еще ветрено, по этому поводу действует оранжевый уровень угрозы. В субботу на большей части страны ожидаются дожди, а на северо-востоке как раз не исключен снег. Днем от 5 до 11.

В воскресенье осадки, ветер и температура должны пойти на спад.

Дело в том, что в районе Германии сейчас завелся антициклон с именем Кведлинбургия, именно он попробует диктовать нам условия на следующей неделе. В ночь на понедельник ждем заморозки от 0 до минус 7 градусов. Дальше — спокойная погода с низкой вероятностью осадков. Днем — от 5 до 14, это в среднем чуть-чуть теплее нормы.

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