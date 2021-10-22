Возле границы с Беларусью поляки снова нашли тело мужчины 22.10.2021, 21:23

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Это седьмая смерть в погранзоне.

Утром 22 октября патруль польской пограничной службы обнаружил тело неизвестного мужчины недалеко от белорусской границы возле деревни Кустинцы. Этот район входит в пограничную зону, где действует чрезвычайное положение, сообщает «Белсат».

Пограничники, патрулирующие местность в этом районе, обратились в полицию сразу после обнаружения тела мужчины.

«В настоящее время следственные и опознавательные мероприятия проводят сотрудники полиции под наблюдением прокуратуры», – сказал Томаш Крупа, пресс-секретарь Подлясской полиции.

Он добавил, что на данный момент полиция не нашла при мужчине никаких документов, поэтому сложно определить, кем он был и как оказался в этом лесном массиве.

Делом занимаются полиция и прокуратура.

В последнее время сведения о смерти на белорусско-польской границе приходят все чаще.

Только вчера спасатели извлекли из реки Буг тело 19-летнего мигранта из Сирии. Сейчас обстоятельства смерти молодого человека расследуются. А 14 октября польские пограничники заявляли, что в погранзоне на территории, где введено чрезвычайное положение, обнаружили тело 24-летнего сирийца.

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