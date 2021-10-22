закрыть
22 октября 2021, пятница, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Финляндии вырастили кофе в пробирке

  • 22.10.2021, 21:28
В Финляндии вырастили кофе в пробирке

Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного.

Финские исследователи из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории. Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного, пишет «Евро пульс».

Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить как обычный кофе.

Новая технология поможет сделать производство кофе более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания деревьев используют вредные удобрения.

В этом году, используя похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел
Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип