В Финляндии вырастили кофе в пробирке 22.10.2021, 21:28

Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного.

Финские исследователи из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории. Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного, пишет «Евро пульс».

Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить как обычный кофе.

Новая технология поможет сделать производство кофе более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания деревьев используют вредные удобрения.

В этом году, используя похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.

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