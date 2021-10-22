В Финляндии вырастили кофе в пробирке
- 22.10.2021, 21:28
Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного.
Финские исследователи из Центра технических исследований (VTT) создали технологию, которая позволяет выращивать кофе в лаборатории. Искусственный кофе практически не отличается по вкусу и аромату от обычного, пишет «Евро пульс».
Клетки кофейного дерева в лаборатории превращают в биомассу, которую можно обжарить и заварить как обычный кофе.
Новая технология поможет сделать производство кофе более экологичным, так как зачастую для посадки кофейных деревьев вырубают целые леса, а для выращивания деревьев используют вредные удобрения.
В этом году, используя похожую технологию, французские ученые смогли вырастить в лаборатории фуа-гра.