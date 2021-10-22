Где белорусы могут отдохнуть в ноябре вместо Египта и Турции? 1 22.10.2021, 21:32

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Направления, которые пока не очень раскручены, но могут заинтересовать туристов.

«Онлайнер» рассказываем про страны, куда можно поехать, когда на родине закончилось солнце и лупит в лицо дождь. Напомним диспозицию: Турция заканчивает сезон и отваливается, Иордания тоже почти все, Египет гордо подхватывает знамя единственного чартерного направления для белорусов. Все это не подходит? Собрали альтернативные направления и цены.

Естественно, это не все страны, куда могут попасть белорусы. Есть еще, например, Армения, Грузия, Мальдивы, Сейшелы. Журналисты взяли направления, которые пока не очень раскручены, но могут заинтересовать туристов. Конечно, если коронавирус снова не смешает все планы.

ОАЭ

Топовое направление для тех, кто хочет добраться на море без пересадок. У «Белавиа» билеты стартуют от 376 евро в обе стороны, в принципе, в ноябре можно схватить что-то по близкой цене.

Обязательным требованием для въезда является ПЦР-тест.

Для недельного отдыха на двоих можно брать из копилки не меньше $1800, естественно, это не потолок. Все полезное про Эмираты собрали для вас здесь.

Узбекистан

Для тех, кто хочет солнца, плова и прямого перелета. У «Белавиа» можно взять билеты в обе стороны за 850 рублей в ноябре. И там тоже будет тепло! Правда, это направление для тех, кто хочет краеведить, а не чилить на пляже.

У турфирм стоимость недельной путевки начинается от $545, но это без перелета. ПЦР-тест обязателен.

Андорра

В прошлом году с горнолыжном отдыхом было сложно, можно наверстать в Андорре, вдруг вам как раз это сейчас и нужно. Лететь будем так: из Минска в Стамбул, а дальше в Барселону. Еще дальше — организованный трансфер в Андорру.

Но пустят туда только туристов с прививкой Sinopharm, а также с вакцинами, одобренными ВОЗ: Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson&Johnson.

Специалисты туркомпании «Вояжтур» помогают сориентироваться в ценах по Андорре и дальше по экзотике. Первый вариант обойдется от 1994 евро на двоих в отеле «три звезды» с полупансионом (8 ночей на новогодние даты).

Танзания

Дальше гайд для тех, кто хочет к морю и пальмам. Это направление некоторые белорусы выбирают для зимовки. Если тоже думали об этом, можно присмотреться к стране во время отпуска. Вот тут мы честно рассказывали о жизни на Занзибаре.

Перед поездкой надо будет сдать ПЦР-тест на коронавирус. Перелет на остров Занзибар возможен из Минска со стыковкой в Стамбуле или в Дубае. Тут будьте внимательны: при перелете через Дубай на обратном пути необходим ПЦР-тест.

Цены стартуют от $2250 на двоих в трехзвездочном отеле с завтраками на 12 ночей отдыха.

Шри-Ланка

Туры на Шри-Ланку на данный момент доступны для вакцинированных туристов без ограничений. Доступные белорусам Sinopharm и «Спутник V» тоже подходят.

— ПЦР-тест на коронавирус при въезде тоже нужен, обязательно с QR-кодом. Также должна быть страховка на самоизоляцию на Шри-Ланке (включена в стоимость туров). Перелет в Коломбо из Минска будет со стыковкой в Стамбуле, тогда на обратном пути ПЦР-тест не нужен. Либо через Дубай или Москву, тогда на обратный путь необходим ПЦР-тест, — объясняют в «Вояжтуре».

Путевки начинаются от $2340 на двоих в отеле «три звезды». Это с завтраками на 9 ночей отдыха.

Маврикий

На Маврикии сейчас ждут только вакцинированных, хорошая новость: Sinopharm и «Спутник» тоже подходят.

Но это еще не все. Нужен также ПЦР-тест на коронавирус — по прилете и на 5-й день делается тест на антиген.

Из Минска на Маврикий будете добираться со стыковкой в Стамбуле. Стоимость тура — от 2976 евро на двоих в трехзвездочном отеле с полупансионом на 8 ночей отдыха.

Мексика

В Мексике условия сейчас такие: ПЦР-тест не нужен, требований по вакцинации нет. Перелет в Канкун из Минска предлагают со стыковкой в Стамбуле.

Для Мексики готовьте от $3723 на двоих, если останавливаетесь в пятизвездочном отеле на 7 ночей отдыха по системе «все включено».

Доминикана

Здесь уже ПЦР-тест обязателен, удобнее всего в Пунта-Кану добираться из Москвы. Важно: для обратного пути тоже сдаете тест.

Цены начинаются от 3248 евро на двоих в отеле «четыре звезды». Немало, но зато отдохнете 9 ночей с программой «все включено». Если ищете отдых в этом регионе, но дешевле, можно смотреть Кубу.

Бонус: красивый, но дорогой Новый год

Если чувствуете себя маленьким наследником Рокфеллеров, можно отправиться на Новый год по маршруту Эквадор — Панама — Галапагосские острова.

Правила въезда:

- Панама (без визы) — ПЦР-тест за 72 часа (сдача в Минске);

- Эквадор (без визы) — ПЦР-тест не старше 72 часов или сертификат о прививке на английском языке, где указаны две дозы с датами и паспортные данные;

- Галапагосские острова — ПЦР-тест не старше 72 часов и сертификат о прививке на английском языке, где указаны две дозы с датами и паспортные данные (строго наличие двух документов).

Стоимость этой радости с 26 декабря до 11 января составит $6699 на человека.

Кения (сафари + отдых) чуть дешевле. С собой надо $4397 на человека (хотя вряд ли в этой поездке считают деньги) и ПЦР-тест, сделанный за 96 часов.

Приходится констатировать, что зимний отдых для белорусов всегда стоил недешево, ведь чартеры в такую экзотику из Минска никогда не отправляли. Так что ориентируемся примерно на такие цены, вряд ли они будут значительно колебаться.

Условия по ПЦР-тестам и вакцинации тоже не статичные, что-то может меняться. Отдельно стоит уточнять по поводу самоизоляции, если не делали прививку. Остаться дома на неделю придется после посещения, например, Танзании, Шри-Ланки, Мексики, Доминиканы.

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