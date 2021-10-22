Украина увеличит прокачку газа для стран ЕС 2 22.10.2021, 21:58

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Через Газотранспортную систему Украины обеспечат дополнительно транзит 55 миллиардов кубометров газа.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 22 октября рассмотрел два вопроса - относительно ситуации на рынке газа и вакцинации, пишет zn.ua.

В частности, по первому вопросу СНБО инициировал обращение к международным организациям о готовности Украины прокачивать через свою Газотранспортную систему (ГТС) дополнительно 55 миллиардов кубов сверх тех 40 миллиардов кубов, которые Украина обязалась качать по контракту с "Газпромом"ежегодно до 2024 года. Об этом сказал секретарь Алексей Данилов на брифинге после СНБО.

"Вы знаете, что на сегодня в Европе бурлит кризис, созданный соответствующими процессами. И мы сегодня протокольным решением СНБО утвердили следующее: Кабмину вместе с НАК "Нафтогаз Украины", ТОВ "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объеме не меньше 55 млрд куб. газа в год".

Также Украина планирует помогать Молдове из-за газового кризиса в соседней республике, где сегодня был введен режим ЧП.

По словам Данилова, премьер-министр получил письмо от своей молдавской коллеги о помощи в энергетической сфере - предоставление определенных объемов газа во избежание сложной ситуации, возникшей в этой стране в результате шантажа российского "Газпрома". "Мы приняли решение, чтобы Кабинет Министров рассмотрел этот вопрос, и такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время сможем предоставить", - сказал он.

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