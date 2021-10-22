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ЕС: Новые санкции против режима Лукашенко нужны безотлагательно

  • 22.10.2021, 22:24
  • 1,024
ЕС: Новые санкции против режима Лукашенко нужны безотлагательно

Новый пакет санкций серьезно ударит по «Белавиа».

Новые санкции против режима Лукашенко нужны безотлагательно, заявили в Евросоюзе. Если "Белавиа" внесут в санкционный список, то она не сможет арендовать самолеты у западных компаний. Сейчас 20 из 29 ее лайнеров взяты в лизинг.

"Европейский совет не будет мириться с любыми попытками третьих стран использовать мигрантов в политических целях. Он осуждает гибридные атаки на границах ЕС и будет реагировать соответственно", - отмечается в коммюнике саммита.

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